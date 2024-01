ÚTOK na slávny obraz! Klimatické aktivistky obliali Monu Lisu polievkou, VIDEO

Dve aktivistky, ktoré v nedeľu na ochranné sklo Mony Lisy vyliali polievku, sa môžu vyhnúť trestnému stíhaniu. Alternatívnym trestom pre ne môže byť pokuta v prospech múzea Louvre, uviedla v pondelok prokuratúra. TASR správu prebrala od agentúry AFP.

Dve aktivistky skupiny Riposte Alimentaire (Protiútok jedlom) v nedeľu obliali nepriestrelné sklo chrániace da Vinciho najslávnejší obraz v parížskom múzeu Louvre. Pužili na to tekvicovú polievku, ktorú si priniesli v termoske.

Podľa prokuratúry sa súdnemu stíhaniu môžu vyhnúť, ak poukážu finančné prostriedky na účet poškodeného.

Alternatívnu formu trestu umožňuje francúzska legislatíva, pričom o výške pokuty rozhoduje prokuratúra. Môže to byť najviac 3 000 eur.

Múzeum vyhlásilo, že pri útoku polievkou obraz nebol poškodený. Od roku 2005 ho chráni nepriestrelné sklo. V máji 2022 na skle muž maskovaný za starenku na vozíku rozotrel koláč, v roku 2009 žena do skla hodila keramický hrnček .

