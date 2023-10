10 Galéria Zdroj: Facebook.com/Richard Sulík , TASR/Pavel Neubauer Už toho bolo DOSŤ! Richard Sulík si hneď po voľbách dáva veľký ZÁVÄZOK Voľby sa skončili a politici tak majú čas na menšie vydýchnutie. Richard Sulík to ale zobral zhurta. Čaká ho náročná výzva. 2. október 2023 Magazín Lifestyle

Je po voľbách a politikom tak skončili mesiace hektickej kampane a nie práve najzdravšieho životného štýlu. Svoje o tom vie aj líder SaS Richard Sulík, ktorého strana sa opäť prebojovala do parlamentu, keď získala 6,32 percenta hlasov.

„Je po voľbách, ide sa chudnúť,“ vyhlásil rozhodne Sulík a zverejnil fotku osobnej váhy, na ktorej svieti číslo tesne presahujúce hmotnosť sto kilogramov.

Tomuto vystaví stopku

Ako hovorí, priberanie je temnou stránkou každej kampane. „Kebab, pizza a hotdog sú základom jedálnička. Ale teraz stačilo, nastupuje tvrdý režim,“ sľubuje šéf strany SaS.

„1. žiaden redbull, 2. žiaden alc., 3. behať, 4. cvičiť a 5. uhľohydráty najneskôr na obed,“ vymenúva svoj plán Sulík.

Bude to náročné

Ak by si niekto myslel, že ide len o žart, politik ubezpečuje, že to tak nebude. Sám však vie, že to nebude prechádzka ružovou záhradou.

„To sa, samozrejme, ľahko povie, lenže tá vnútorná sviňa je väčšinou silnejšia. A preto sem dávam fotku s mojou dnešnou váhou a budem tak robiť každý pondelok. Nech mi strach nedovolí nechudnúť,“ dodáva.

