16. február 2024 Rastislav Búgel Politika Danka VYTOČILI centoví darcovia: Hovorí o organizovanej skupine a hrozí TRESTNÝM oznámením Transparentný účet Andreja Danka zahltili platby vo výške jedného či dvoch centov. Šéf národniarov zvažuje trestné oznámenie.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian , Slovenská sporiteľňa - transparentný účet A. Danka

Začiatkom januára mal Andrej Danko dopravnú nehodu, pri ktorej zničil semafor v bratislavskej Dúbravke a z miesta nehody odišiel. Neskôr ohlásil prezidentskú kandidatúru. Nakoľko kandidáti musia mať zriadený transparentný účet, vybavil si ho aj on.

V tom momente mu ľudia začali posielať platby vo výške jedného alebo dvoch centov. K platbe vždy pripojili poznámku. Danko tak dostal cent na logopéda, na nový sefamor, brzdy či na opravu zubov.

Nie je v tom sám

Musíme spomenúť, že podobne si Slováci vystrelili aj z ďalšieho prezidentského kandidáta – z Mariana Kotlebu. Tomu poslali centové príspevky na odškodné za podmienku, leštidlo na kanady, letenku do Ruska či alobalovú čiapku.

Peniaze vrátili

Ako informoval server Pluska.sk, z Dankovho účtu jednocentové platby zmizli. Vrátil ich totiž odosielateľom. A nebolo ich málo.

Na transparentom účte sa objavilo 1 100 takýchto platieb.

Podľa portálu dary, pri ktorých nie je možné identifikovať odosielateľa, musia z účtu odísť do tridsiatich dní od ich prijatia.

Trestné oznámenie

„Zablokovali sme účet a rozmýšľame, že to podáme ako porušenie pravidiel pri voľbách, možno aj vrátane trestného oznámenia,“ povedal Danko pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Podľa hovorkyne Slovenskej sporiteľne môže byť riešením zastavenie takýchto platieb. „Každý majiteľ transparentného účtu má možnosť zastaviť si prijímanie prichádzajúcich platieb,“ povedala Marta Cesnaková.

Organizovaná skupina?

Andrej Danko teraz hovorí o vážnych podozreniach. „Na jednej strane je to zábava, ale na druhej strane je to organizovaná skupina. Robili to s jediným cieľom, poškodiť nám,“ povedal pre denník s tým, že tento útok podľa neho zorganizovala politická konkurencia.

„Nech si tí, čo tie peniaze poslali, vysvetľujú, či boli organizovaní. To je hodné našej politickej konkurencie slniečkarskej. Robia nám len náklady," dodal Danko.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini

Zdroj: Dnes24.sk