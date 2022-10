26 Galéria www.twitter.com/ Zdroj: Dnes24.sk/Milan Hanzel Vrah zo Zámockej nechal LIST na rozlúčku: Z jeho obsahu MRAZÍ! Nemal žiadne zľutovanie! Tínedžer, ktorý má na svedomí dva nevinné ľudské životy, pred smrťou napísal list. Z jeho obsahu mrazí. 17. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

17. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Vrah zo Zámockej nechal LIST na rozlúčku: Z jeho obsahu MRAZÍ! Nemal žiadne zľutovanie! Tínedžer, ktorý má na svedomí dva nevinné ľudské životy, pred smrťou napísal list. Z jeho obsahu mrazí.

Slovensko je ešte stále otrasené brutálnou vraždou dvoch mladých ľudí. Prípad mimoriadne rezonuje aj pre jeho okolnosti. Strelcom bol totiž len 19-ročný zradikalizovaný tínedžer a motívom bola nenávisť. Stredoškolák Juraj cítil odpor k Židom aj LGBTI komunite, ktorej boli jeho obete súčasťou.

„Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám. Celou svojou silou. Vykonám tak s úsmevom na tvári aj s vedomím o tom, čo to pre zvyšok môjho života znamená,“ napísal vrah v úvode drsného listu na rozlúčku.

Posledné slová

Mnohí si po tragédii kládli otázku, čo sa asi odohrávalo v mysli mladučkého vraha. A práve to odkrýva list, ktorý napísal skôr, než si sám siahol na život. Rukou popísaný papier zverejnila redakcia portálu Topky, ktorá má jeho obsah k dispozícii.

Z posledných slov stredoškoláka Juraja je zrejmé, že bol odhodlaný skutok spáchať. Obsah listu nenaznačuje žiaden strach ani pochybnosti. Zdá sa, že strelec bol po svojom čine rozhodnutý zomrieť. Začína slovami, že vykročí z bytu a zaútočí na nepriateľa všetkým, čo má.

Odhodlaný zomrieť

List adresoval svojim rodičom, sestre a neznámej žene, ktorú sa rozhodol nemenovať.

„Prosím, nesmúťte. To, čo robím, robím nie pre seba. Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj národ, pre svoju rasu,“ citujú Topky z predmetného lis­tu.

Juraj ďalej píše, že v sebe nesie len dve emócie. Jednou má byť radosť z toho, čo vykonal, a druhou smútok, že nebude nažive a neuvidí svet po porážke nepriateľa. Nepriateľmi mladík nazýval Židov a homosexuálov aj v manifeste, ktorý zverejnil krátko po vražde. Dokument bol plný antisemitských, homofóbnych a rasistických názorov.

Záhadná žena

Okrem rodiny Juraj spomína v liste aj ženu, ktorej identita nie je známa. Z jeho slov sa však dá tušiť, že k nej prechovával romantický vzťah.

„Nikdy som jej nič nepovedal. Jej meno sem nenapíšem, lebo to nemá zmysel. Nikdy som nemal odvahu jej povedať, čo som mal na mysli a preto mi nepríde vhodné ju do tohto zatiahnuť. Jej meno odíde so mnou. Ale pre ňu, ktorej meno viem len ja, prajem si len to najlepšie, dlhý produktívny a úspešný život, bez obáv a smútku. To je všetko,“ napísal krátko pred smrťou.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu večer (12. 10.) pred podnikom pre LGBTI komunitu. Na mieste zomreli dvaja mladí muži. Zranená bola jedna žena, čašníčka, ktorú previezli do nemocnice. Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho neskôr našla mŕtveho.

