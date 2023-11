Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , TASR/Adriána Hudecová V ktorých lokalitách napadne NAJVIAC snehu? Zverejnili podrobnú MAPU Slovensko čaká mrazivý víkend. Niektoré oblasti zasype až 20 centimetrov čerstvého snehu. 24. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , TASR/Adriána Hudecová

Ako sme vás už informovali, pred nami je chladný víkend, ktorý prinesie aj snehovú nádielku.

Zimné počasie by sa malo udržať až do začiatku decembra. Prichádza tak vlna chladu a snehu. Ak ešte nemáte svoje auto prezuté na zimné pneumatiky, mali by ste sa poponáhľať.

Chladný víkend

„Vzduch, ktorý k nám bude prúdiť sa bude nad naše územie dostávať od severu. Jeho pôvod bude v ďalekom Rusku, no postupovať bude cez Baltské more, kde sa nasýti a na našom území bude vlhší. Keby sa jednalo o kontinentálny vzduch z Ruska, tak teploty by boli hlavne v noci ešte o čosi nižšie. Keďže však vzduch bude vlhší, tak sa bude ochladzovať pomalšie, no napriek tomu nás čakajú tuhé mrazy,“ informuje portál iMeteo.sk.

V sobotu budú maximálne denné teploty na úrovni –2 až +3 °C. Celodenný mráz sa v tento deň očakáva iba v najchladnejších regiónoch nášho územia. Hranica sneženia bude postupne klesať aj do nížin, kde bude teplota ešte nad nulou. Snehová pokrývka sa tak bude vytvárať hlavne na severe.

Zo soboty na nedeľu nás čaká mrazivá noc, ktorá zasiahne celé územie. V nedeľu príde ďalšie ochladenie s maximálnymi teplotami –4 až +2 °C. Celodenný mráz sa očakáva takmer na celom Slovensku s výnimkou Východoslovenskej nížiny, juhu stredného Slovenska a na západnom Slovensku.

