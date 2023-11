Zdroj: TASR/Dušan Hein , TASR/Pavol Zachar Na Slovensko prichádza ZIMA: V ktorej oblasti napadne až 20 CENTIMETROV snehu? Pred nami sú mrazivé dni, ktoré k nám definitívne prinesú zimné počasie. Niektoré oblasti zasype poriadna snehová nádielka. 23. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Dušan Hein , TASR/Pavol Zachar

V piatok (24. novembra) zažije Slovensko prudké ochladenie. Postará sa o to studený front, ktorý so sebou na celé územie prinesie aj zrážky.

„Prvé zrážky sa už očakávajú v skorých ranných hodinách na severe krajiny a rozširovať sa budú smerom k juhu. Aj na severe Slovenska sa bude jednať prevažne o dážď. Snežiť zatiaľ bude len na horách,“ informuje portál iMeteo.sk.

Popoludní sa však začne od severu ochladzovať. Hranica sneženia sa bude postupne znižovať a dostane sa z hôr aj do obývaných oblastí.

Zasnežené ráno

V noci z piatka na sobotu bude už studený vzduch nad celým územím a hranica sneženia sa opäť posunie, tentoraz aj do nížin. Snežiť však ešte nebude všade. Snehovú nádielku môžu očakávať hlavne na severe krajiny, kde bude snehová pokrývka výrazne narastať.

„Sobota prinesie sneženie výlučne na sever krajiny, teda predovšetkým do Žilinského a Prešovského kraja. Sneženie čaká aj oblasť Nízkych Tatier. Snežiť by malo začať v sobotu ráno, pričom najintenzívnejšie bude okolo poludnia. Do večera by na severe mohlo napadnúť okolo 10 cm snehu, v oblasti hôr až okolo 20 cm,“ dodáva server.

Napadne až 20 centimetrov snehu

V noci zo soboty na nedeľu zasiahne Slovensko ďalšia vlna sneženia. Opäť síce zasiahne hlavne severné oblasti, no tentoraz by sa snehové zrážky mali vyskytnúť aj na ďalších miestach nášho územia.

Aj keď sa však sneženie očakáva aj na západe, nemožno tu počítať s nejakou výraznou snehovou vrstvou. Vytvoriť by sa mal len poprašok.

Najviac snehu tak počas víkendu napadne na severe, kde by mohlo napadnúť až 20 centimetrov, na horách aj viac ako 30 centimetrov.

„Situácia sa však priebežne vyvíja a upresňuje. S istotou však vieme povedať, že od soboty nastúpi na Slovensku zimné počasie, ktoré sa udrží a prinesie aj sneh. Sneženie bude najintenzívnejšie na severe, no na zvyšku nášho územia je intenzita sneženia ešte otázna. Zatiaľ sa totiž veľa snehu neočakáva,“ píše iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

