28. október 2022 han Zo zahraničia KRVAVÉ drámy v obľúbenej krajine Slovákov: Pobodaný futbalista, zastrelený policajt! FOTO Príslušníci talianskych špeciálnych síl zatkli v piatok ráno policajta, ktorý zastrelil svojho veliteľa a zadržiaval skupinu rukojemníkov. A to nie je všetko.

K udalosti došlo v kasárňach policajného zboru karabinierov nachádzajúcich sa v oblasti severotalianskych Álp v blízkosti Comského jazera (Lago di Como).

Neidentifikovaný karabinier najskôr počas noci z tesnej blízkosti zastrelil svojho veliteľa. Následne sa zabarikádoval v budove kasární, v ktorej sa nachádzala ešte jedna jeho kolegyňa a rodinní príslušníci ďalších jeho kolegov.

Do budovy v lombardskom mestečku Asso napokon vtrhlo komando talianskych špeciálnych síl, ktoré zadržalo útočníka a oslobodilo rukojemníkov.

Postrelili ho

Podozrivý ani zadržiavané osoby neutrpeli zranenia, avšak jeden z členov zásahovej jednotky bol postrelený do kolena. Rodinní príslušníci karabinierov sa v priebehu incidentu nachádzali v iných častiach budovy, zatiaľ čo policajtka sa pred páchateľom zamkla v jednej z miestností.

Motív policajtovho konania nebol bezprostredne známy. Karabinieri sú jednou z troch talianskych policajných zložiek a ich úlohou je zaisťovať bezpečnosť najmä v malých mestách a na vidieku.

Šialenec v Miláne

Španielsky futbalista Pablo Mari sa v piatok podrobil operácii poškodených svalov v chrbtovej oblasti po tom, čo ho bodol útočník s nožom v supermarkete neďaleko Milána. Pri incidente zomrela jedna osoba a ďalšie štyri utrpeli zranenia.

Dvadsaťdeväťročný obranca, ktorý je v prvoligovej Monze na hosťovaní z londýnskeho Arsenalu, bol po útoku pri vedomí a schopný komunikácie. V supermarkete nakupoval so svojou manželkou a malým synom, keď pocítil bolesť v chrbte.

„Mal som dnes šťastie, pretože som videl predo mnou zomierať človeka,“ citoval Mariho taliansky denník Gazzetta dello Sport.

Hráč následne videl, ako útočník bodol ďalšiu osobu do krku. Zraneniam podľahol 30-ročný zamestnanec obchodu.

Už chce trénovať

„Pablo je skvelý chlap. Napriek všetkému mal silu žartovať a povedal mi, že sa v pondelok opäť zapojí do tréningu,“ povedal po návšteve hráča v nemocnici prezident klubu z Monzy Adriano Galliani. „Priniesol som mu pozdrav od (majiteľa klubu Silvia) Berlusconiho a všetkých ostatných. Chceli sem prísť aj jeho spoluhráči, ale nebolo to možné.“ Spolu s Gallianim prišiel do nemocnice aj tréner Monzy Raffaele Palladino.

Mari prestúpil do Arsenalu v januári 2020 z brazílskeho Flamenga, do Monty zamieril na hosťovanie v auguste tohto roka.

Polícia po útoku v obci Assago zadržala 46-ročného Taliana, ktorý zrejme trpí psychickými problémami, napísala agentúra ANSA. Podľa miestnych médií polícia vylúčila, že by išlo o teroristický ú­tok.

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24/TASR