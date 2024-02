19. február 2024 Zo zahraničia V Prahe hrozí KOLAPS dopravy! Ulice zablokovali STOVKY traktorov, FOTO Protest poľnohospodárov v Prahe komplikuje dopravu.

3 Galéria Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

V Prahe od rána protestuje časť nespokojných poľnohospodárov proti zlej situácii v českom agrosektore. So svojimi traktormi a ďalšou technikou stoja pred ministerstvom pôdohospodárstva a čiastočne blokujú preťaženú pražskú magistrálu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa polície do hlavného mesta dorazilo asi 500 traktorov.

Organizátori tvrdia, že ďalšie sú ešte na ceste a súčasťou kolóny sú aj nákladné a osobné autá. Demonštranti majú na svojich strojoch nápisy ako „Stop byrokratickému teroru“ alebo „Zachráňme zomierajúce poľnohospodárstvo“.

Zvolili iné trasy

Protestujúci farmári do centra mesta dorazili okolo 6.00 hod. Organizátori pôvodne plánovali, že sa budú zhromažďovať na viacerých diaľniciach pred Prahou a následne zamieria k ministerstvu. Polícia ich však upozornila, že pohyb traktorov na diaľnici porušuje dopravné predpisy a preto museli zvoliť iné trasy. Podľa polície sa pri príjazde traktorov do Prahy neobjavili žiadne problémy.

Čo požadujú?

Zástupcovia časti poľnohospodárov chcú ministrovi odovzdať svoje požiadavky – aby česká vláda odstúpila od Zelenej dohody pre Európu (Green Deal), stanovila cenu elektriny na dve koruny za kWh, pronárodnú politiku či demisiu vlády. Potom sa plánujú presunúť k Úradu vlády a na Malostranské námestie neďaleko Poslaneckej snemovne, kde plánujú demonštrovať až do štvrtka.

Ak nemusíte, do Prahy nechoďte!

Pražský magistrát ľudí pred protestom varoval, aby v pondelok do hlavného mesta nechodili, ak nemusia. Ak je to nevyhnutné, aby použili vlak. Pražský dopravný podnik podľa svojich slov maximálne posilnil dispečing, ktorý situáciu nepretržite monitoruje a podľa vývoja bude dopravu operatívne riadiť. Zároveň sú na všetkých linkách metra pripravené záložné vlaky, ak by bolo potrebné posilniť prepravnú kapacitu.

Podľa ministra pôdohospodárstva Marka Výborného organizátori demonštrácie zneužili časť nespokojných poľnohospodárov na svoje vlastné, často politické záujmy.

Pondelkový protest organizuje Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva a výživy, Asociácia slobodných odborov Bohumíra Dufka a tiež Zdeněk Jandejsek, predseda predstavenstva konglomerátu Rabbit. Český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) ho označil za agrobaróna.

Niektorí sa dištancovali

Veľké odborové organizácie ako Agrárna komora, Poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva sa od akcie dištancovali. S požiadavkami tohto protestu sa nestotožňujú a chcú sa zapojiť až do štvrtkového medzinárodného protestu, ktorý bude aj na hraniciach so SR.

Protesty poľnohospodárov čakajú aj Slovensko. Viac sa dočítate v našom článku.

3 Galéria

Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

Takže traktory tu prý zůstanou do dvou odpoledne a pak se to rozpustí.



Takže JÁ si ještě asi cvaknu pár fotek a prozatím tu končím.



Btw: jako protest a blokada je to hodně mírne. Rozhodně bych měl kreativnejsi nápady, kde a jak parkovat.



Tož dobrou. pic.twitter.com/rMxXEXaQmt — Pan Klobouk (@pan_klobouk) February 19, 2024

Zdroj: TASR