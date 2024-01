V Rusku sa ZRÚTILO armádne lietadlo: Na palube boli DESIATKY ukrajinských zajatcov

Ruské vojenské transportné lietadlo s vyše 70 ľuďmi na palube sa v stredu zrútilo v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Oznámilo to ministerstvo obrany v Moskve, podľa ktorého stroj prevážal ukrajinských zajatcov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Lietadlo Iliušin Il-76 sa zrútilo okolo 11.00 h moskovského času (9.00 h SEČ) počas „rutinného letu“, uviedlo ruské ministerstvo obrany.

„Na palube bolo 65 zajatých vojakov ukrajinskej armády prepravovaných do Belgorodskej oblasti na výmenu (zajatcov), šiesti členovia posádky a tri sprevádzajúce osoby,“ uviedlo ministerstvo.

Neoverené videá na sociálnych sieťach ukazujú veľké lietadlo údajne v Belgorodskej oblasti, ako naklonené na stranu padá na zem, a následne plamene po výbuchu.

