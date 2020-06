11. jún 2020 MI Zo Slovenska Valí sa na nás CHUDOBA! Tento rok prídeme o 70-tisíc miest. Kto je v ohrození?

Koronakríza nemilosrdne udrela na slovenskú ekonomiku, ktorá sa tento rok prepadne až o desať percent. Prejaví sa to aj poklesom miezd, aký sa v histórii ešte nestal

Následky koronakrízy budú tvrdé, ale nie je to koniec sveta. Každopádne, ľudia by sa mali pripraviť na ťažké časy. Vyplýva to zo slov guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorý predstavil strednodobú predikciu NBS pre nadchádzajúce obdobie.

Nižšie platy, menej práce

Zmrazená ekonomika počas obdobia pandémie si vyžiada svoju nevyhnutnú daň. Mnoho ľudí príde o prácu a tí, ktorí si ju zachovajú, dostanú v mnohých prípadoch menšiu výplatu.

Tento rok sa na Slovensku stratí 70-tisíc pracovných miest. Nezamestnanosť stúpne na 7,4 percenta a budúci rok na takmer 9 percent, uviedla Národná banka Slovenska.

Šťastlivcov, ktorí o prácu neprídu, tiež čakajú horšie časy. Podľa slov P. Kažimíra sa musia pripraviť na nižšiu výplatu.

Nominálne mzdy klesnú prvýkrát v histórii o dve percentá a prepadnú sa aj reálne zárobky o 3,5 percenta.

To znamená, že príjmy ľudí nebudú nižšie len vzhľadom na infláciu, ale aj v absolútnych číslach, ktoré uvidia na výplatnej páske.

Nádej na zlepšenie

Ľudia môžu dostať na ruku menej peňazí z rôznych dôvodov. Niektorým zamestnávateľ priamo skráti mzdu o určité percento, aby ich nemusel prepustiť. Iní zasa v kríze prirodzene odpracujú menej hodín, prípadne museli byť na OČR, čo sa podpíše pod ich nižšiu výplatu.

Koho sa zlá situácia dotkne najviac? Podľa guvernéra NBS sú najohrozenejší ľudia s nižšími príjmami, ktorí pracovali v najviac dotknutých sektoroch ako sú služby či cestovný ruch, prípadne vo firmách, ktoré už skôr mali problémy. Naopak, maloobchodu sa kríza takmer vôbec nedotkla.

Smutné čísla vydal aj štatistický úrad. Slovenský priemysel sa v apríli medziročne prepadol o 42 percent, čo je najhoršie číslo od roku 1993.

Život sa však nezastaví a určité zlepšenie by malo nastať už v budúcom roku, kedy by mala ekonomika narásť o 8,4 percenta.

Peter Kažimír tiež upozornil, že veľa bude záležať od opatrení, ktoré príjme Matovičova vláda. Pri správnej politike by mohla zachrániť až 50-tisíc pracovných miest.