Varšava v DYME a plameňoch: Rozsiahly požiar zničil takmer celé nákupné centrum

„Požiar bol uhasený vďaka rýchlej záchrannej operácii uskutočnenej 58 tímami a približne 180 hasičmi,“ uviedlo poľské ministerstvo vnútra na sociálnej sieti X.

Polícia nehlásila žiadne zranené osoby. Úrady obyvateľom Varšavy rozposlali textové správy, v ktorých ich na požiar upozornili a vyzvali ich, aby sa zdržiavali doma a zatvorili okná. Hasiči neskôr oznámili, že dym už pre obyvateľov nebezpečenstvo nepredstavuje.

Varšavské úrady uviedli, že v pondelok sa spoja s majiteľmi obchodov v centre v spojitosti s pomocou. Nákupné centrá a veľké obchody sú zvyčajne v Poľsku v nedeľu zatvorené. Zákaz nedeľného predaja zaviedla predchádzajúca poľská vláda, pripomína AP.

