22. marec 2021 Politika Sulík podáva DEMISIU: Matovič má teraz šancu splniť to, čo sľúbil Sulíkov odchod z vlády je jednou z podmienok Igora Matoviča, aby odstúpil z postu premiéra.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) doručil prezidentke svoju demisiu. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii k aktuálnej situácii. „Igor Matovič povedal, že odstúpi, ak ja podám demisiu, to som práve urobil, zajtra to bude dokonané,“ vyhlásil Sulík s tým, že zajtra sa má stretnúť s prezidentkou.

Ďalšie demisie?

„Igor Matovič má teraz šancu splniť to, čo sľúbil,“ dodal s tým, že stále trvá na rekonštrukcii vlády. Premiérovi podľa Sulíka už nič nebráni v tom, aby podal demisiu.

„V momente, ako podá demisiu predseda vlády, sa končí funkčné obdobie všetkým ministrom,“ vysvetlil Sulík. Dodal, že demisiu podáva preto, aby tak urobil aj premiér a mohla sa začať rekonštrukcia vlády. Matovič žiadal aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej, tá sa zatiaľ odísť nechystá.

Ak premiér neodíde, z vlády odídu aj ich ostatní ministri. SaS odmieta zmenu počtu ministerstiev, ktoré má. Deklarujú ochotu naďalej rokovať. Ak sa nedohodnú do stredy, vo štvrtok ráno pravdepodobne podajú demisiu aj ministri Korčok a Gröhling.

„Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, nemá na to ani menežérske, ani osobnostné predpoklady,“ dodal Sulík. Ak sa Matovič odíde z postu premiéra na miesto ministra, Sulík chce tiež zostať členom vlády.

