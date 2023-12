11. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Veľká VIANOČNÁ predpoveď: Dočkáme sa rozprávkovo bielych sviatkov? Do Vianoc zostávajú posledné dva týždne. Nastal tak čas pozrieť sa, aké počasie nás čaká. Môžeme sa tešiť na zasnežené sviatky?

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Tohtoročný začiatok meteorologickej zimy vyzeral priaznivo. Slovensko začiatkom decembra zasypal sneh. Prvá časť mesiaca priniesla mrazivé počasie, no to sa v najbližších hodinách zmení. Na Slovensko totiž začína prenikať teplejší vzduch, ktorý sa u nás udrží niekoľko najbližších dní.

„Od západu sa k nám začína dostávať teplejší vzduch a v tomto teplejšom, západnom prúdení budeme minimálne do 15. decembra, teda do piatka,“ informuje portál iMeteo.sk.

Počasie až do konca týždňa

Mrazu sa počas najbližších dní dočkáme iba v noci. Navyše, aj to len v najchladnejších regiónoch. Pripraviť sa musíme na oblačné a prechodne aj upršané počasie. Denné teploty sa budú pohybovať od +1 do +9 °C. Odmäk a postupné topenie snehu tak čaká celé Slovensko.

„V piatok by sa mal do našej oblasti dostať chladnejší vzduch, ktorý opäť prinesie nočné mrazy a na severe sa môže vyskytovať aj celodenný mráz. Taktiež sa aj do nižších polôh vrátia snehové vločky, no týmto dobré správy končia. Ochladenie bude len dočasné a už na prelome ďalších týždňov by sa malo opäť otepľovať,“ dodáva server.

Ďalší vpád chladného vzduchu by mal zasiahnuť naše územie okolo 19–20. decembra. Niekoľko dní pred Vianocami opäť príde mrazivé počasie s nočnými teplotami aj pod –10 °C. Denné teploty by sa mali pohybovať od –3 do +3 °C. Snežiť by mohlo aj v nížinách. Keďže však budú denné teploty nad nulou, sneh sa bude topiť.

Aké budú Vianoce?

„V meteorologic­kých kruhoch sa zaužíval pojem "vianočné oteplenie“. Vznikol na základe toho, že uplynulé roky dosť často pred Vianocami nasnežilo a krásna zima panovala dokonca aj v nížinách, no tesne pred Vianocami alebo počas vianočných sviatkov došlo k prudkému otepleniu a k roztopeniu vytvorenej snehovej pokrývky," píše iMeteo.sk.

Dva týždne do Vianoc niektoré ansámble dlhodobých numerických modelov naznačujú, že aktuálne máme vyššiu pravdepodobnosť toho, že sa dočkáme pravých zimných Vianoc.

„Ak by sme mali tieto predpovede vyjadriť v percentuálnej podobe tak je to aktuálne cca 70:30, že Vianoce budú zimné s mrazmi a zrejme aj so snehom,“ dodáva server.

