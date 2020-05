Dnes o 18:03 Milan Hanzel Šport Veľký reštart ŠPORTU na Slovensku: Kto, kedy a kde môže ZAČAŤ?!

Od stredy 20. mája môžu byť na Slovensku otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Spúšťa sa posledná štvrtá fáza!

Zdroj: TASR

Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti konzília odborníkov oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii v rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine.

Verejnosť ešte nie

Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že táto vlna otvárania sa netýka vstupu na plavárne a do športových hál pre verejnosť, toto bude témou o dva týždne. Zároveň sa v krajine otvára aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch: „Týka sa to teda nielen už iba bezkontaktných športov, ale všetkých, ktoré sa vykonávajú vonku. Zostáva však v platnosti nariadenie z prvej fázy otvárania, teda bez šatní a obecenstva.“

Slová hlavného hygienika

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že v ďalšej fáze od 3. júna plánujú umožniť aj vrcholové súťaženie: „Zatiaľ však bez divákov.“ V súvislosti s fandením na tribúnach nie sú vízie až také otvorené, masové podujatia akéhokoľvek druhu s návštevnosťou nad tisíc ľudí sa tak skoro neumožnia, možno až do konca roka. Ak sa však v ďalšej fáze uvoľňovania zruší aj zákaz organizácie športových súťaží, niektoré z nich by mohli mať malú divácku kulisu, lebo všeobecné nariadenie povoľuje od 20. mája organizovať hromadné podujatia do sto ľudí. Týkať sa to však asi nebude futbalovej Fortuna ligy, ktorá deklarovala plánovaný reštart prerušenej sezóny na 6. júna. Hracie i realizačné tímy, usporiadateľské zložky a pracovníci médií túto kapacitu takmer naplnia.

Takmer tri mesiace bez športu

K plošnej výluke športového života došlo na Slovensku 9. marca. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi.

Už sa čo-to otvorilo

O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach. Teda tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy, hrádze pre cyklistov, cyklistické dráhy i BMX-trate, vodnoslalomárske kanály, kanoistické areály, strelnice, či motoristické okruhy.

Futbal hlási: Máme zelenú

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik privítal rozhodnutie predsedu vlády SR Igora Matoviča a konzília odborníkov, ktorí v súvislosti s uvoľňovaním opatrení po ústupe pandémie koronavírusu plánujú od 3. júna povoliť vrcholové súťaženie. Osudom prerušeného ročníka Fortuna ligy sa bude zaoberať v piatok 22. mája Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), reštart súťaže je však podľa vrcholných funkcionárov futbalového hnutia na dobrej ceste.

„Rozhodnutie odborníkov obnoviť športové dianie na Slovensku vítame. Zdravie je na prvom mieste, ale keď to bude len trochu možné, máme záujem dohrať Fortuna ligu, druhú ligu a tiež Slovenský pohár. Je nám jasné, že zápasy sa budú hrať bez prítomnosti divákov. Ak sa bude postupovať na základe nášho manuálu, ktorý sme posunuli na vládu a krízový štáb, tak to dokážeme zvládnuť. Náš návrh je, aby sa po štrnástich dňoch od skupinového tréningu v kluboch začalo 6. júna hrať,“ povedal pre TASR Kováčik.

Návrat k spoločnému tréningu

Prezidenta ÚLK Ivana Kozáka potešilo, že už v stredu sa môžu hráči v jednotlivých mužstvách vrátiť do spoločného tréningu. Doteraz trénovali v menších skupinách. „Pre nás je to vítaná správa. Samozrejme, stále platia prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať, ako je napríklad zákaz využívania šatní. Vyhliadka, že 6. júna rozbehneme ligu, začína byť po dnešku reálna. Zatiaľ sa držíme tohto termínu. O všetkom sa budeme rozprávať v piatok na Prezídiu ÚLK so zástupcami klubov a uvidíme, na čom sa dohodneme,“ zareagoval Kozák pre TASR.

Ako je to s Fortuna ligou?

Po základnej časti FL je na čele tabuľky obhajca titulu ŠK Slovan Bratislava, ktorý má desaťbodový náskok pred MŠK Žilina. Súťaž prerušili 7. marca, prvé kolo nadstavbovej časti naplánované o týždeň neskôr neumožnila odohrať pandémia koronavírusu.

