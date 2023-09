Veril navigácii, ZOMREL po páde zo zrúteného mosta! Rodina žaluje Google kvôli mape

47-ročný Philip Paxson zomrel vlani v septembri pri dopravnej nehode v Severnej Karolíne. Keď sa počas búrlivej noci vracal z narodeninovej oslavy svojej najstaršej dcéry, jeho Jeep Gladiator spadol z mosta a otec dvoch detí sa utopil.

Podľa portálu Sky News sa teraz rodina rozhodla zažalovať technologického giganta Google. Philipp sa totiž spoľahol na Mapy Google, ktoré ho mali nasmerovať priamo cez zrútený most.

Ako informoval New York Post, v žalobe sa má spomínať, že most sa mal zrútiť už pred deviatimi rokmi, no Google nebol schopný za ten čas aktualizovať svoje mapy, následkom čoho došlo k tragédii.

Portál pripomína, že na ceste, ktorá bola v roku 2013 podmytá a nikdy sa nedočkala opravy, neboli žiadne zábrany a ani značky, ktoré by vodiča na zničený most upozornili.

Philipove auto sa zrútilo z približne šesťmetrovej výšky. Jeho telo objavili v prevrátenom a čiastočne ponorenom vraku. V žalobe sa spomína, že ešte pred tragickou nehodou žiadali o aktualizáciu mapových podkladov spoločnosti Google viacerí používatelia, no k náprave nedošlo.

Hovorca Google už rodine vyjadril sústrasť. „Naším cieľom je poskytovať v mapách presné informácie o trasách a túto žalobu aktuálne študujeme,“ povedal.

