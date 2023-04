Veterinár psovi už nevedel pomôcť: Muž požiadal o radu ChatGPT. Zachránil mu život!

Po uhryznutí kliešťom trpela border kólia Sassy anémiou spôsobenou babeziózou. Ide o parazitárne ochorenie prenášané kliešťami. Prvotná liečba, ktorú nasadil zverolekár nezaberala a stav sučky sa naďalej zhoršoval. Život jej pomohla zachrániť až umelá inteligencia.

Ako to celé prebiehalo popísal majiteľ sučky Cooper na sociálnej sieti Twitter. Príbeh si prečítali milióny ľudí.

Majiteľ chorého psíka spozornel, keď si všimol, že jeho Sassy má príliš bledé ďasná. Po opätovnej návšteve veterinára sa ukázalo, že pes trpí závažnou anémiou. Veterinár urobil ďalšie testy na zistenie prípadných pridružených infekcií, no výsledky boli negatívne.

„Stav môjho psa sa stále zhoršoval a veterinár nevedel, čo to môže spôsobovať. Navrhoval, aby sme počkali a uvidíme, čo sa stane, čo pre mňa nebola prijateľná odpoveď,“ píše Cooper, ktorý sa po tomto vyhlásení rozhodol vyhľadať pomoc na inej klinike.

Medzičasom skúsil požiadať o radu aj ChatGPT4, ktorej detailne popísal situáciu. „Zadal som výsledky krvných testov a opýtal sa na diagnózu,“ pokračuje Cooper. Interpretácia umelej inteligencie bola správna. „Naznačovala, že anémia môže mať iné príčiny,“ pokračuje majiteľ psa, ktorý neváhal a spýtal sa, o aké príčiny môže ísť.

Umelá inteligencia poskytla niekoľko potenciálnych príčin anémie. „V súvislosti s chorobami, ktoré už veterinár testoval, zostala po princípe vylúčenia len jedna diagnóza: imunitne podmienená hemolytická anémia,“ uviedol Cooper.

Pri návšteve druhého veterinára sa Cooper spýtal, či je možné, že ide o túto diagnózu. „Veterinár súhlasil, že je to možné. Psovi odobrali krv a všimli si viditeľnú aglutináciu. Ďalšími testami sa diagnóza potvrdila. GPT4 mal pravdu,“ konštatuje Cooper.

Sučke podali správnu liečbu a už je takmer úplne zotavená. Majiteľ psa poznamenal, že si nevie vysvetliť, prečo prvý veterinár nevedel stanoviť diagnózu.

Tvrdí, že obe ochorenia sú veľmi bežné, špeciálne pre border kólie. „Neviem si predstaviť, ako bude vyzerať lekárska diagnostika o 20 rokov,“ zamýšľa sa majiteľ psíka.

