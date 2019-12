21. december 2019 Eliška Šándorová Lifestyle Vianočné rady Igora Bukovského: Skúste omega majonézu a klobásu nahraďte TOUTO prísadou!

Aj vy sa už dopredu bojíte, že neodoláte vianočným dobrotám a pocítite to na váhe? Známy odborník na zdravú výživu radí, ako zabiť dve muchy jednou ranou.

„No a čo, teraz si doprajem a potom schudnem.“ „Veď Vianoce sú iba raz za rok.“ Ak sa aj vy pred a počas sviatkov takto utešujete, nie ste v tom sami :-) Bez ohľadu na to, či ste v diétnom režime, alebo kilá vôbec neriešite, „obžerstvo“ počas Vianoc pozná snáď každý.

Najkrajšie sviatky roka sa nesú v znamení tradícií, vyznačujú sa hojnosťou a bohato naplnenými stolmi. Kto by odolal kapustnici, vyprážanému filé so zemiakovým šalátom či koláčikom od výmyslu sveta? Ak nechcete počas Vianoc behať po pohotovosti so žalúdočnými problémami, je potrebné sa krotiť.

Lekár a dietológ Igor Bukovský sa vyše dvadsať rokov venuje zdravej výžive a trendom v oblasti správnej životosprávy. Uznávaný odborník je autorom mnohých kníh, ktoré sa stali bestsellermi. Najnovšie vydal dlhoočakávaný titul Zachráňte svoje črevo – aj pečeň, žlčník a pankreas. Práve ochorenia týchto orgánov dokážu, žiaľ, vyústiť až do veľmi vážnych ochorení. Tak im počas sviatkov nedajte zabrať!

Štedro, ale zdravo

Najväčším lákadlom sú cez sviatky koláče. Najmä tie s krémovou plnkou. Podľa Igora Bukovského by sme ich nemali zjesť za jeden deň sviatkov viac ako 2 kusy (1 kus = veľkosť balíka kariet).

Namiesto krémových koláčov jedzte suché pečivo (medvedie labky, jarné túhy, ovsené a celozrnné suché pečivo, orechový a makový závin a podobne)

A jedáva ich vôbec on sám? „Samozrejme, mám rád vianočné koláče, ale tie krémové obchádzam veľkým oblúkom – neznášam ich. Všetko, čo nezjem do 26. decembra, putuje do mrazničky, a potom to postupne vyťahujem. Takže niekedy ešte aj na Veľkú noc dojedám vianočné pečivo,“ hovorí Bukovský.

Štedrovečerným chodom je kapustnica. Ste vegetarián alebo vám nešmakuje mäso?

Odborník odporúča namiesto mäsa a klobásy dať do kapustnice údené tofu alebo niečo, čo je chuťovo výrazné. Skúste pridať viac húb.

A čo so šalátom? Aj na to má recept! Ako náhradu namiesto „tučnej“ majonézy skúste tzv. omega majonézu a ušetrite ďalšie kalórie.

Omega majonéza

„V základnej verzii sa pripravuje tak, že použijete biely 0 % grécky jogurt, pridáte tri polievkové lyžice ľanového oleja, nejaké bylinky, ktoré vám chutia, soľ, trošku medu alebo cukru a trochu citrónovej šťavy. To je základná receptúra. Môžete si ju pripraviť aj v žltom prevedení tým, že pridáte kurkumu alebo do červena, keď tam pridáte cviklovú šťavu, alebo do zelena, keď tam pridáte tekvicový olej namiesto ľanového,“ radí Bukovský.

Vianočné rady I. Bukovského

ku každému pečenému/grilo­vanému mäsu/údenine pridávajte veľa (mletého) rozmarínu

po každom mastnom jedle zjedzte do hodiny 1 veľký pomaranč

aspoň polovica múky, ktorú používate na pečenie, by mala byť celozrnná

nepečte a nejedzte krémové zákusky

aspoň do polovice zákuskov, keksov a vianočného pečiva nasypte veľa mletej škorice

namiesto vodky s pomarančovým džúsom pite Bloody Mary = vodka a paradajkovou šťavou (ušetrite veľa kalórií z cukru a získate veľa antioxidantov z paradajok)

namiesto likérov pite suché červené víno (ušetríte veľa kalórií z cukru a smotany)

namiesto slaných arašidov si urobte naše sladké korenené orechy

A na čo určite nezabudnite? Nekazte si sviatky v kruhu rodiny neustálym premýšľaním, že priberiete. Radšej si naložte miniporciu a poriadne si ju vychutnajte. A svojmu okoliu dookola nerozprávajte, ako zo všetkého určite priberiete, a že po Novom roku začnete s diétou. To vie sviatky poriadne „otráviť“ :-)