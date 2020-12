17. december 2020 Milan Hanzel Šport Hokej ROZHOVOR s hokejistom Záborským: PREČO mal vianočný stromček už v septembri! FOTO

Tomáš Záborský je 33-ročný hokejový rodák z Trenčína, ktorý strieľa góly ako na bežiacom páse, ale takisto je známy tým, že si povie svoj názor a miluje Vianoce.

8 Galéria

Zdroj: Facebook.com/SaiPa , archív Tomáša Záborského

Športovým fanúšikom netreba Tomáša príliš predstavovať. Už roky pôsobí v zahraničí, prevažne vo Fínsku, odkiaľ sa prepracoval aj do národného tímu. Obávaný strelec už však reprezentačnú kariéru ukončil a venuje sa najmä klubovým povinnostiam. Aktuálne pôsobí vo fínskom tíme SaiPa Lappeenranta, kde je najproduktívnejším hráčom. Nášmu portálu Dnes24.sk poskytol rozhovor.

Na tému KORONA

Ako ste spokojný s prebiehajúcou sezónou?

„Čo sa týka individuálnych rozhovorov, tak je to zatiaľ dobre (v 18 duelov strelil 6 gólov a na 8 prihral, pozn. redaktora). Lenže, čo sa týka postavenia tímu v tabuľke, mohlo by to byť lepšie.“

Hokej a celkovo šport je v súčasnosti v tieni koronavírusu, aké to je v tomto smere vo Fínsku?

„Celý december máme zakázané hrať domáce zápasy a liga sa bude rozbiehať až po Vianociach. Doteraz bolo všetko v poriadku a mohli sme mať na tribúnach aj fanúšikov. Nie plnú halu, ale tak približne 60%. Denné prípady na ochorenie COVID-19 však začali vyskakovať, tak nás na mesiac stopli. Dúfam, že sa to sviatkoch zlepší a budeme môcť pokračovať v sezóne.“

Čo bežní ľudia, ako pandémiu berú v porovnaní so Slovákmi?

„Vo Fínsku neboli žiadne veľké opatrenia, až doteraz. Všetky nariadenia sú väčšinou v štýle odporúčania, ale ľudia sú tu zodpovední a väčšinou to dodržujú. Fíni však sú vo všeobecnosti známi tým, že radi držia od seba odstup, takže v tomto smere to nie je pre nich nič nové (úsmev).“

Aký je váš názor na celu situáciu ohľadom pandémie?

„Neviem, čo si mám o tom celkovo myslieť. Môj názor však je, že treba koronavírus rešpektovať a správať sa obozretne, ale treba žiť ďalej. Osobne som zástanca toho, aby sa skôr zatvorili hranice, ako sa zatvára ekonomika v krajinách. Myslím, že priority by mali byť iné. Ľudia vydržia necestovať na dovolenky a podobne, ale ľudia bez práce a so zatvorenými podnikmi dlho nevydržia. Samozrejme, pendleri musia chodiť do práce, ale domnievam sa, že to cestovanie je momentálne skutočne nebezpečné a hlavne zbytočné. A kto chce cestovať, prosím, ale nech ide po príchode do karantény. Vo Fínsku bola situácia dlho dobrá, pretože sa do krajiny mohli vrátiť len Fíni alebo ľudia, čo tu majú prácu. Nikto iný! Aj z tohto pohľadu je Fínsko dlhodobejšie menej riziková krajina, čo sa týka COVID.“

Na tému Vianoce

Blížia sa Vianoce, a vy ste známy tým, že mávate stromček oveľa skôr. Priblížite prečo?

„Áno je to tak. Ešte, keď som bol v prvej sezóne vo Fínsku v tíme Pori (v roku 2009, pozn. redaktora), tak tréner povedal do médií, že som bol najlepším hráčom mužstva po Vianociach. Tak ma o rok neskôr napadlo, čo keby som si postavil vianočný stromček skôr, možno sa mi začne dariť skôr ako až po sviatkoch. A ono to fungovalo! Preto som to robil stále dokola a najlepšia sezóna, akú som vo Fínsku mal, bola tá, keď som si ho postavil už v septembri. Vtedy som dal 35 gólov!“

Takže ho máte odvtedy v izbe už v septembri?

„Už je to trochu zložitejšie, pretože mám manželku a synčeka. Spoločne s ním neustále bojujeme o to, mať stromček oveľa skôr (smiech).“

A čo tento rok, už máte stromček?

„Jasné, deň pred Mikulášom sme ho postavili spolu so synčekom Eliasom. Obaja sme boli chorí, doma sme sa nudili, a keď sme dostali od manželky "zelenú“, využili sme to."

Eliasko teda už pomáha a ako vníma Vianoce, stále cez Ježiška?

„Áno, už na Mikuláša sa veľmi tešil a celkom to pochopil. Uvidíme ako to bude tieto Vianoce. Minulý rok to bolo celkom divoké.“

Čo pre vás znamenajú Vianoce?

„Sú pre mňa najkrajším sviatkom v roku a vtedy bola vždy rodina pokope. Navštevovali sa starí rodičia, tety, ujovia a do toho veľa dobrého jedla a rozprávky. Celkovo je tá atmosféra počas Vianoc najlepšia.“

Aké budete mať Vianoce tento rok?

„Budeme vo Fínsku, rovnako ako vlani. Teda spolu s manželkou a synom. Budeme mať šesť dní voľno, tak sa aspoň budem venovať rodine.“

Kedy ste vlastne sviatky naposledy strávili na Slovensku?

„V decembri 2016, keď som hral vo Švédsku, to bolo asi jediný raz, čo som bol doma. Mal som po operácii ramena. V Rusku sa vždy počas Vianoc hrali zápasy a vo Fínsku bol už na programe na druhý sviatok vianočný, alebo predtým dva dni pred štedrým dňom.“

V čom sú iné Vianoce vo Fínsku, oproti tým slovenským?

„Nemyslím, že sú nejaké veľké rozdiely. Aj tú mávajú Vianočné trhy a podobné tradície tým našim. Akurát, že jedlo majú iné ako na Slovensku.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk