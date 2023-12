11. december 2023 Magazín Tento vianočný stromček pobláznil aj Cibulkovú: Každého OŽIARI už z veľkej diaľky, VIDEO! Najkrajší symbol už zdobí aj príbytok niekdajšej slovenskej tenistky. Je skutočne ťažké odtrhnúť oči od jej vianočného stromčeka.

Vianočný strom patrí k tým najkrajším symbolom Vianoc. Zatiaľ čo niektorí nedajú dopustiť na klasickú výzdobu, iní sledujú trendy a zdobenie si užívajú o čosi viac. Minulý rok kraľovala pudrovo ružová spolu s bielou, striebornou a zlatou kombináciou. A čo tento rok? Je tu veľký návrat do minulosti.

Všade samé…

Ten nájdete v obývačke Dominiky Cibulkovej. Vysoký stromček zdobia strieborné lamely, ktoré veľmi dobre pozná najmä staršia generácia. A že na nich vôbec nešetrila, to si môžete pozrieť vo videu! Niekdajšia svetová tenisová jednotka k nim pridala vianočné gule a svetelnú reťaz. „Vianočné kúzlo môže začať,“ opísala na svojom Instagrame.

Aj keď zdobenie trblietavými lamelami bolo populárne pre minulý režim, zdá sa, že je znovu v kurze. Na sociálnych sieťach začínajú pribúdať takto zdobené stromčeky. No strieborný kúsok od niekdajšej slovenskej tenistky patrí medzi najžiarivejšie.

Zavesené spomienky

„Bruuuuutálne to je… ale ako každý rok a vždy podľa najnovšieho trendu,“ okomentovala vianočný stromček istá Natália a pridala sa k nej Januska: „Krásny stromček a opäť sa vracajú niektoré módne prvky. Hlavne, keď to hreje pri srdci nás a naše detičky.“

Mnohí vnímajú jej symbol Vianoc aj ako veľký skok do minulosti: „Jej, staré dobré časy a staniolové pásiky, ktoré sme dávali kedysi na stromček. Užívajte, je nádherný,“ napísala Lucka. No našli sa aj takí, ktorí poukazujú na to, že pod kopou lamiet nie je stromček vidieť.

Tak či onak, lesklé fólie dodajú každému stromčeku ten správny objem a lesk, no aj správnu atmosféru.

„Presne mi tento rok srdce piští po lamelách, ktoré moja mama tak neznášala a môj otec zbožňoval. On sa s tým vedel tak vyhrať, ako nikto. Rozprávkový stromček, krásny,“ ohodnotila vianočný stromček iná Slovenka.

