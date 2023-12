Pracujete z domu alebo potom túžite? Takto NEVÁBNE v nej môžete vyzerať po niekoľkých rokoch

Zatiaľ čo niektorí snívajú o tom, že nevystrčia počas práce ani päty z domu, iní pracujú z pohodlia domova pravidelne. Napriek tomu, že home office má svoje neodškriepiteľné výhody, najnovšia simulácia takejto práce ukázala, ako v nej môže vyzerať po 25 rokoch.

Susan trpí zlým zrakom, má zapálené oči a často tmavé kruhy z celodenného pozerania do monitora počítača či notebooku. Nedostatok fyzickej aktivity si vyberá svoju daň, Susan trpí nadváhou a zlým držaním tela. Práca jej zdeformovala prsty od písania na klávesnici pridal sa aj tech neck, teda technologický krk, pretože trávi priveľa času zhrbená nad počítačom.

„Jej pokožka je vráskavá s nezdravou farbou, a to z nedostatku slnečného žiarenia a vitamínu D. Susn nechodí často von a má riedke vlasy. Stresuje ju aj to, že je v práci izolovaná a netrávi dostatok času interakciou s inými ľuďmi,“ opisuje Unilad.

Pracujete tiež domu? Sledujte svoje návyky a v prípade, že sa cítite izolovane, zmeňte to. „Dlhodobá práca bez priameho ľudského kontaktu môže viesť k vyšším hladinám stresového hormónu kortizolu, ktorý zvyšuje krvný tlak a má škodlivé účinky na fyzické zdravie,“ pripomenula psychologička Kate Briertonová.

No okrem udržovania dobrých vzťahov s kolegami a priateľmi by ste nemali zabúdať ani na pravidelný spánok a dostatok fyzickej aktivity. Nemusíte hneď nabehnúť do fitnescentra, chôdza je najprirodzenejším a zároveň najzdravším pohybom ľudského tela.

Už pri 30 minútach chôdze denne spálite približne 100 až 200 kalórií. Chôdzou môžete za mesiac schudnúť až 5 600 kalórií a to aj v prípade, ak ste sa doteraz nevenovali príliš fyzickej činnosti.

