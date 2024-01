25. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Víchrica JITKA dnes prinesie EXTRÉMNY vietor! Kedy a kde to bude NAJHORŠIE? Mnoho oblastí na Slovensku už počas noci pocítilo silný vietor. Počas dňa sa situácia ešte zhorší.

„Zatiaľ čo nad západnými Alpami sa zvýrazňuje tlaková výš, tak cez východnú Európu smeruje k juhu rozsiahla tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov meno JITKA. Víchrica Jitka dnes vo veľkej miere ovplyvní počasie v našej oblasti,“ informuje iMeteo.sk.

Kde všade bude fúkať?

Vietor začal silnieť počas noci. Na hrebeňoch Tatier dosahoval rýchlosť 120 km/h a na hrebeni Chopku dokonca namerali poryvy vetra o sile až 140 km/h.

V nižších polohách sa postupne rozfúka už v najbližších chvíľach.

„Veľmi silný, severozápadný vietor začne silnieť predovšetkým od 9:00, pričom veterno bude prakticky na celom západnom a strednom Slovensku. Nárazy vetra sa budú pohybovať od 50 do 70 km/h, no budeme mať aj veternejšie oblasti,“ píše iMeteo.sk.

Najhoršia situácia

Najveternejšie bude na južných závetriach hôr, teda napríklad v Banskobystrickom kraji, či na západnom Slovensku, južne od pohoria Malé Karpaty. V okresoch Bratislava, Pezinok a Senec by tak poryvy vetra mohli dosahovať až 100 km/h.

Veľmi veterné počasie musia očakávať aj v okresoch Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a na Horehroní. Tam môžu poryvy vetra dosahovať rýchlosť takmer 90 km/h.

„Najveternejšie počasie sa na našom území očakáva od 9:00 do 15:00. Podvečer by mal vietor v nižších polohách slabnúť, no to sa nebude týkať našich hôr, kde by naopak mal vietor naberať na sile a najsilnejší bude v noci zo štvrtka na piatok,“ varuje portál.

Hrozia problémy

Poryvy vetra dnes budú také silné, že aj v nižších polohách môžu narobiť poriadne problémy. Hrozia polámané stromy či strhnuté strechy. Okoliu stromov by ste sa preto vo štvrtok (25. januára) mali radšej vyhnúť.

Na severe by celá situácia mala byť o to komplikovanejšia, že sa tu očakáva aj sneženie.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk