12. september 2023 Zo Slovenska PREHOVORIL známy Soni, ktorej prípad zasiahol celé Slovensko: Ľuďom poslal jasnú VÝZVU Po ohlásení nezvestnosti mladého dievčaťa odštartovala úžasná vlna spolupatričnosti. To, čo sa stalo po jej nájdení, však donútilo jej známeho prehovoriť.

V nedeľu (10. septembra) celé Slovensko ostro sledovalo prípad mladej 22-ročnej ženy, ktorá sa záhadne stratila v bratislavských uliciach. Okamžite sa rozbehlo veľké pátranie. Polícia na druhý deň ráno (11. septembra) informovala, že stratenú Soňu sa podarilo objaviť. Neskôr muži zákona zverejnili, že začali trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia.

„Podľa informácií TV Markíza mladé dievča našli ležať na zemi pred nemocnicou v Petržalke. Mala zranenia po celom tele vrátane rezných rán a bola v bezvedomí. Polícia aktuálne zisťuje, ako sa tam dostala,“ napísal neskôr portál tvnoviny.sk.

Ľudia sa spojili pre dobrú vec

Internetom sa okamžite začali šíriť rôzne domnienky a nepotvrdené informácie. Reagovať sa rozhodol brat Soninho priateľa Kristián. Vo videu sa poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri pátraní. „Ja sa priznám, ja som v živote nevidel tak zlomeného môjho staršieho brata a tak zlomených rodičov, ktorí, dá sa tak povedať, sa dnes druhýkrát narodili,“ povedal.

Správy o Soninom zmiznutí zdieľali ľudia z celého Slovenska. V uliciach Bratislavy ju hľadala polícia, Pohotovostný pátrací tím a aj mestská polícia. „Bolo to úžasné, ako sa spoločnosť naša slovenská dokázala spojiť pre život mladého dievčaťa,“ vraví a dodáva: „Neskutočný kopec roboty ste spravili. Môžete byť na seba hrdí. Zachránil sa jeden ľudský život.“

Obrat o 180 stupňov

Video však zverejnil z iného dôvodu. „Po náročnom dvojdni, ktorý sme absolvovali, teda rodina Soni a sčasti naša rodina a obrovská kopa jej priateľov, som si povedal, že by som rád zopár vecí dal na pravú mieru, pretože začínajú vznikať rôzne konšpirácie a rôzne teórie, ktoré nie sú overené, nerobia dobrú atmosféru a nepomáhajú situácii,“ vraví Kristián.

To, čo prišlo po nájdení nezvestnej ženy, však považuje za návrat k tradičnej slovenskej náture. „To sú presne tie momenty, kedy vlastne celý internet vie pravdu a vie v podstate to, čo sa naozaj stalo. Či teda bola znásilnená, zdrogovaná, doráňaná, dobitá a tak ďalej. A práve preto potrebujem a mám potrebu uviesť veci na správnu mieru, pretože veľa z tých vecí, ktoré vyšli v článkoch, nie sú pravdivé a nerobia dobrú krv. Nerobia dobrú krv celej situácii, ale najmä nerobia dobrú krv dievčaťu, ktoré má pred sebou ešte celý život a chce ho žiť a zaslúži si ho žiť dôstojne,“ povedal muž, ktorý je bratom Soninho priateľa.

„Práve preto vás všetkých chcem teraz naozaj poprosiť, aby ste s tým prestali, aby ste nekonšpirovali, aby ste nedávali vy nám vedieť, čo sa deje, ale počkali na to, čo sa prezistí, čo sa potvrdí.“

Vyzdvihol profesionálnu prácu polície, ktorej by sme mali pomôcť všetci spoločne. Vyzval na zastavenie negatívnych komentárov: „Chcem nám všetkým dať teraz možnosť odkázať mladému dievčaťu, ktoré má celý život pred sebou, že keď sa vráti späť do reality, tak môže žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula. Takže máme na to priestor všetci, povzbuďte ju v komentároch.“

