Zdroj: Facebook.com/Martin Dano - Martin Daňo VIDEO novinárky Tódovej a sudkyne Záleskej: To je ŠKANDÁL! reagujú politici Na video kontroverzného youtubera, ktoré opäť zachytáva stretnutie investigatívnej novinárky a sudkyne, už zareagovali aj niektoré politické osobnosti. Mnohé netajili rozhorčenie. 7. august 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

7. august 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska VIDEO novinárky Tódovej a sudkyne Záleskej: To je ŠKANDÁL! reagujú politici Na video kontroverzného youtubera, ktoré opäť zachytáva stretnutie investigatívnej novinárky a sudkyne, už zareagovali aj niektoré politické osobnosti. Mnohé netajili rozhorčenie.

Internetom sa šíri nahrávka kontroverzného youtubera Martina Daňa, ktorý mal ešte donedávna súdom zakázané zverejňovanie videí. Na nahrávke by nebolo možno nič zvláštne, keby nezachytávala stretnutie investigatívnej novinárky Moniky Tódovej z Denníka N so sudkyňou Špeciálneho trestného súdu Pamelou Záleskou.

Kamošky?

Obe dámy boli v médiách pretriasané už pred vyše dvoma rokmi. “Dve veľké kamarátky sa v pondelok 21. decembra 2020 vybrali spoločne na PCR test. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o kamarátky na život a na smrť – novinárku Moniku Tódovú z Denníka N a sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú,” napísal vtedy na sociálnej sieti Robert Fico. A o aké stretnutie má ísť teraz?

„Boli spolu v jednej izbe na víkend v Tatrách,“ píše Daňo pod videom.

Moniku Tódovú s Pamelou Záleskou mal Daňo zachytiť v nedeľu pred deviatou ráno v ubytovacom zariadení v Novej Lesnej. Na jeho video už zareagovali niektoré politické osobnosti, ktoré netajili rozhorčenie.

Rozhorčené reakcie

„Pamela Záleská nachytaná na spoločnej dovolenke s Monikou Tódovou je potvrdením, že špecializované inštitúcie v podobe špecializovanej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu sú skompromitované inštitúcie, ktoré treba okamžite rozpustiť,“ uviedol na sociálnej sieti poslanec NR SR Tomáš Taraba.

Facebooková stránka exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara zašla ešte ďalej: „Sudkyňa Pamela Záleská rozhoduje v konaniach, o ktorých zhodou náhod píše tendenčné články jej partnerka Monika Tódová z Denníka N. Sudkyňa Pamela Záleská dáva nezákonné výhody kajúcnikom, o ktorých zhodou náhod píše promo články jej partnerka Monika Tódová z Denníka N,“ uvádza sa na stránke.

Valer Ferko zo strany Hlas píše, že táto situácia je mimoriadne vážnym problémom. „Sudkyňa Pamela Záleská rozhoduje v konaniach, o ktorých zhodou náhod píše tendenčné články jej partnerka Monika Tódová z Denníka N. Takto vyzerá nezávislé súdnictvo a objektívna žurnalistika v praxi,“ komentuje rozhnevaný Ferko. Kritické hlasy zazneli aj zo strany Smer-SD.

"Ak sa toto potvrdí, tak to zatrasie celým Slovenskom. A nie preto, že dámy si spolu užívali romantické chvíle na hotelovej izbe, to je ich vec. Ale Záleská je sudkyňa, ktorá poslala do väzby nevinného Milana Lučanského – toho Milana Lučanského, do ktorého Tódová v Denníku N nechutne útočila. Náhoda?,” vyjadril sa ešte v nedeľu na Telegrame poslanec Ľuboš Blaha.

Politický komentátor Eduard Chmelár na internete označil zábery za najväčšiu novinársku aféru od kauzy Skupinka.

„Hádam každý príčetný človek chápe, že tu nejde o súkromný život dvoch žien. Táto kauza je oveľa vážnejšia ako sa na prvý pohľad môže zdať,“ píše Chmelár.

Čo na to predseda súdu?

Otázky ohľadom údajného stretnutia novinárky a sudkyne sme zaslali aj na Špecializovaný trestný súd. Stanovisko predsedu súdu JUDr. Jána Hrubalu pre Dnes24.sk poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

„Tak ako je zabezpečovaná a chránená nezávislosť, vážnosť a dôstojnosť výkonu funkcie sudcu a sudca bez následkov nesmie urobiť nič nedôstojné, tak na verejnosti, ako ani v rámci rozhodovania, tak je chránený aj súkromný život sudcu, pričom do portfólia oprávnení predsedu súdu nepatrí sledovať jeho neverejné prejavy. Samozrejme, žiadny z druhov súkromných aktivít nesmie mať vplyv na rozhodovanie sudcu a na jeho prístup k stranám a k verejnosti,“ píše sa v stanovisku.

Zastal sa jej

O reakciu sme požiadali aj novinárku Moniku Tódovú, ktorá sa k stretnutiu zatiaľ nevyjadrila. Čo-to k stretnutiu ale zverejnil jej kolega.

„Moje vzácna kolegynka Monika Tódová tu roky odhaľuje korupčné kauzy a zlyhávania tohto štátu. Upozorňuje na problémy, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú aj vás. Dotýkajú sa všetkých z vás, ktorí platíte na Slovensku dane a túžite po tom, aby polícia, prokuratúra a súdy pracovali pre občana a nie pre šíbrov v pozadí,“ komentoval situáciu kolega Moniky Tódovej, Vladimír Šnídl.

Hoci etické pravidlá sú pre sudcov v spojené s médiami jasné, Šnídl dodáva, že pri článkoch Tódovej by ľudia nenašli jediný článok, v ktorom by bolo niečo nepravdivé, neetické alebo čo by ľuďom dávalo dôvod ju „hejtovať“.

„Víťazoslávne tu hejtujete novinárku, ktorá roky upozorňuje na korupciu a na zlyhávanie štátu a naopak, pomáhate záujmom tých, ktorí za to všetko zodpovedali. Až tak ľahko manipulovateľní ste. A aj to je jeden z dôvodov, prečo je Slovensko tam, kde je,“ uzavrel novinár.

Stanovisko pre občanov, ktorí ma followujú z dôvodu trollingu Od včerajška mi tu pod nesúvisiacimi príspevkami... Posted by Vladimir Snidl on Monday, August 7, 2023

TOTO JE MIMORIADNE VÁŽNY PROBLÉM ! TÓDOVÁ A ZÁLESKA - DVE NAJNEOBJEKTÍVNEJŠIE A NAJZÁKERNEJŠIE ŽENY ! Sudkyňa Pamela... Posted by Valer Ferko on Monday, August 7, 2023

Zdroj: Dnes24.sk