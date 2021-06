Zdroj: TASR/Erika Ďurčová VIDEO: Uchovávajú naše tradície, no v pote driny! Robíme to už len z lásky, vraví bača Ako vyzerá salašníctvo a pastierstvo na Liptove v súčasnosti? Nazrite do sveta tých, ktorí vykonávajú toto skoro zabudnuté remeslo. 12. jún 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Nepoznaní strážcovia našich tradícií. Poslední z posledných. Tak možno nazvať slovenských bačov na našich pastvinách.

Vydajte sa do ich sveta spolu s Regiónom Liptov, ktorý je tvorcom najnovšieho videa. Uvidíte ho ako nikdy predtým!

Video nájdete na konci článku.

Krása a každodenná drina

Slovenská príroda dotvára na salaši a okolí priam romantický ráz. Je to však poriadna drina s mozoľami.

„Dakedy aj kravám nachoval. Tie časy sú hed! To si dnes len ľudia predstavujú, že je na salaši fajn,“ prezrádza vo videu jeden z nich.

Svoju prácu vykonávajú napriek tomu, že práca je čoraz ťažšia a doba im menej praje.

Z lásky

No dúfajú, že vďaka poctivej práci prežijú. „Valasi a bačovia to robia len z tej lásky, aby nám to tu všetko neskapalo. Ako vravím, poriadny salaš si ľudia vždy nájdu,“ vysvetľuje.

Kto však uchová toto remeslo pre budúce generácie? To je otázne. Na našom území sa v minulosti páslo približne milión oviec, dnes je toto číslo ďaleká história. Problémom je aj pracovná sila, mladí sa do bačovania nehrnú.

Tak či onak, vychutnajte si nepoznaný Liptov. Jeho malebnosť i drsnosť.

Pozrite si zábery, ktoré vás vďaka atmosfére prenesú priamo na pašu k ovciam a k ľudom, ktorí napriek všetkému zachovávajú naďalej tradície a „chuť našej minulosti“.

A nazrite aj na miesta, kde vznikajú slovenské špeciality.

Foto: ilustračné

