VIDEO: Vodič na tejto ceste pri Bratislave neveril vlastným očiam: Ktorý k***t toto schválil?

„Teraz vám natočím video, dopravné značenie v 21. storočí v Novej Dedinke po výstavbe ostrovčeka,“ začína vodič vo videu, ktoré sa šíri internetom a chcel ním poukázať na kurióznu cestu.

Kam zmizla cesta?

Nielen on, ale viacerí, ktorí prechádzali cez obec Nová Dedinka v okrese Senec, neverili vlastným očiam. Nielen že museli jazdiť mimoriadne opatrne, keďže bola znížená viditeľnosť, ale o to viac prekvapení ostali za volantom, keď im zrazu „zmizla“ cesta.

Neďaleko Bratislavy totiž nedávno zmenili organizáciu dopravy na Hlavnej ulici prístavbou ostrovčeka do stredu cesty. Čím tak cesta v smere z Tomášova do Veľkého Bielu z ničoho nič skončila.

Vodičov na to neupozorňovali ani dopravné značky a tak aj tento vodič ostal šokovaný a nahnevaný, že mu zrazu vozovku pretínal chodník smerujúci na autobusovú zástavku, čím autá nemohli plynule pokračovať ďalej.

„Teraz prichádzame k takzvanému ostrovčeku. Ideme po hlavnej, nové značenie, a tu by niekde by nám cesta mala údajne končiť,“ pokračuje hlas vodiča, pričom jasne vidieť, že musel pre „koniec“ cesty zastaviť vozidlo.

„To si neviem predstaviť, ktorý k…t toto schválil,“ dodáva nahnevaným hlasom. Kritiky pod jeho príspevkom pribúdalo. Následne sa objavil na sociálnej sieti aj príspevok obce Nová Dedinka.

Dočasné značenie

„Vzhľadom na nepriaznivé počasie, nie je možné projekt vyznačiť trvalým značením (podobná situácia je aj v okolitých obciach a na cestách, ktoré sú už mesiace bez vodorovného, či dočasného značenia), preto sme ihneď, ako nám to okolnosti dovolili, pristúpili k dočasnému dopravnému značeniu, na ktoré máme samostatný projekt,“ uviedla obec.

No aj pod príspevkom obce boli ľudia nekompromisní. Sťažujú sa na bezpečnosť a hroziace kolízie. Rizikom je i to, že dochádza ku kolíziám najmä tých vodičov, ktorí daný úsek nepoznajú.

„Prepáčte, ale môžete si za to úplne sami. Je to úplne zle spravené riešenie. Nezachráni to ani dočasné značenie, ani nič iné. A ja čakám, že v nejakom relatívne blízkom časovom období sa prestanete stavať na zadné, a uznáte že toto riešenie je zlé a upravíte to tak, aby z toho nebol ešte väčší problém,“ napísal Maroš.

„Tú križovatku projektoval asi ten istý “ING” čo aj vjazd do Dedinky od V. Bielu. Ten človek si zaslúži Nobelovou cenu za debilitu. Ale zas na druhej strane Dedinka bude slávna, lebo dva debilné projekty nemajú v žiadnej dedine,“ odkázal obci František.

