VIDEO zo šialeného experimentu: Rus zoskočil z ôsmeho poschodia, ako padák použil DÁŽDNIK

Ruskými médiami sa šíri správa o mužovi (narodený v roku 1982), ktorý sa odhodlal pre šialený experiment a zoskočil z ôsmeho poschodia bytového domu, pričom ako padák použil dáždnik.

Ako uviedla ruská spravodajská sieť Rambler, niekoľko sekúnd dáždnik naozaj zmierňoval pád, no následne sa špice zlomili a muž pri páde utrpel ťažké zranenia. Privolaní boli na miesto záchranári.

K podobnému incidentu došlo v Rusku aj v lete roku 2018. 5-ročné dieťa chcelo zopakovať trik z kresleného filmu. Chlapček vyšiel na balkón a zoskočil s otvoreným dáždnikom.

Náhodný okoloidúci, ktorý bol svedkom nebezpečného experimentu, okamžite zavolal záchranku. Dieťa našťastie prežilo.

Foto: snímka z videa / ilustračné

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB