Viete, ako sa správne starať o váš skleník? TAKTO vypestujete plodiny prvotriednej kvality Pestovanie zeleniny, byliniek alebo kvetov v skleníku sa môže stať skvelou zábavou každého vášnivého záhradkára a zároveň dobrou príležitosťou pre naštartovanie vegetačného obdobia a poskytnutie stabilného prostredia pre celoročnú kultiváciu. 22. november 2021

Zdroj: Shutterstock.com/Jeanie333

Pozrite sa na základné podmienky, ktoré by ste mali svojim rastlinám poskytnúť, aby sa im vo vašom skleníku darilo.

1. Správna ventilácia je základ

Prvá vec, na ktorú sa musíte bezpochyby vo vašom skleníku alebo fóliovníku zamerať, je správna cirkulácia vzduchu. Ak rastlinám neposkytnete dostatočné vetranie, ľahko podľahnú chorobám a v dôsledku nedostatku kyslíka odumrú. Ak váš skleník nemá žiadne vetracie otvory, teplota vo vnútri bude rásť (dokonca aj počas chladných dní) a rastliny sa môžu doslova uvariť. Mnohí výrobcovia záhradnej techniky a príslušenstva ponúkajú automatické otvárače okien, vďaka ktorým dokážete zabezpečiť optimálnu ventiláciu skleníka.

2. Regulácia teploty v skleníku

Do úvahy by ste mali vziať aj inštaláciu elektrických alebo plynových ohrievačov a iných inštalatérskych zariadení, pomocou ktorých dokážete napríklad predĺžiť vegetačné obdobie rastlín v zimných mesiacoch. V lete je zase dôležité zabezpečiť správny systém chladenia a odparovania, nakoľko v skleníku je zvyčajne prirodzene vysoká úroveň vlhkosti. Ak nastavíte správne teplotné podmienky, v kombinácii s efektívnymi hnojivami, vaše rastliny budú primerane rásť a produkovať plody.

Zdroj: Shutterstock.com/gowithstock

3. Výsadba rastlín a správna starostlivosť

Pri výsadbe je dôležitá nielen voľba a vhodná kombinácia rastlín, ktoré chcete vo fóliovníku alebo skleníku pestovať, ale aj samotná starostlivosť o ne. Zamerať sa musíte aj na ich rozloženie. Pri vysokých rastlinách je potrebné zvážiť vhodné umiestnenie tak, aby netienili iným plodinám a nepodporovali rozmnožovanie plesní a chorôb. Odporúča sa vysádzať ich blízko okrajov, kde dokážu zachytiť čo najviac slnečných lúčov.

V rámci prevencie** je potrebné rastliny pravidelne kontrolovať a zabraňovať napádaniu škodcami**. Ak sa medzi zdravými rastlinami objaví nejaká chorá, je potrebné ju odstrániť, aby sa pliaga nerozširovala ďalej. Nesnažte sa do skleníka zmestiť čo najviac rastlín, to by mohlo brániť ich správnemu rastu.

Zvážiť môžete aj výsadbu bylín, ako je napríklad mäta alebo rozmarín, ktoré vďaka ich prenikavej vôni odrádzajú škodcov a udržia ich tak ďalej od ostatných rastlín.

4. Zalievanie rastlín

Voda je pre zdravý rast vašich plodín a rastlín nevyhnutná. Zároveň udržuje vrchnú vrstvu pôdy vlhkú a zabraňuje tak nadmernému rastu burín. Problém s nežiaducimi rastlinami a burinami vám okrem toho pomôžu efektívne vyriešiť aj účinné herbicídy.

Majte na pamäti, že nadmerné alebo naopak nedostatočné polievanie rastlín môže viesť k nežiadúcemu efektu. Základnými signálmi, že polievate rastliny nesprávnym spôsobom, je ich vysychanie, vädnutie, znížený rast nových koreňov a výhonkov a neskoré dozrievanie plodov, vyznačujúcich sa nízkou kvalitou. Zvážiť môžete aj používanie rôznych inteligentných zavlažovacích systémov a techniky.

Zdroj: Shutterstock.com/Rawpixel.com

Zistite si potreby jednotlivých rastlín a venujte im dostatok času a pozornosti. Nároky na polievanie sa líšia aj v závislosti od ročného obdobia. Počas jesene a zimy rastliny vo všeobecnosti rastú menej, a preto nepotrebujú až toľko vody. Zalievať by ste ich mali len vtedy, keď je pôda pod nimi vysušená. Naopak počas neskorej jari a leta, je vhodné dopriať vašim rastlinám vodu aj niekoľkokrát počas dňa, nakoľko v dôsledku vysokých teplôt sa pôda rýchlo vysušuje.

Investícia do skleníka sa oplatí. Všetok ten čas, námaha a peniaze sa odzrkadlia na kvalite a zdraví vašich rastlín. Užívajte si vzrušujúce záhraničenie a chutnú domácu zeleninu takmer počas celého roka. Veríme, že vďaka vyššie uvedeným radám, správnej starostlivosti a pozornosti, sa vám podarí vyťažiť zo svojho skleníka maximum.

