Víkend nám pripraví obrovský ŠOK! Letnému počasiu dajte ZBOHOM, prichádza veľká ZMENA

Počasie na Slovensku je na aktuálne ročné obdobie neobvykle teplé. Vo štvrtok (12. októbra) sa teploty na viacerých miestach dostali nad hranicu letného dňa a šplhali sa až k +26 °C. V porovnaní s dlhodobým normálom je aktuálne až o 10 °C teplejšie.

Podobné teploty by sme si mohli užiť ešte v piatok a sobotu, no potom príde teplotný šok.

Prichádza výrazná zmena

„Ak máte nejaké plány v exteriéri, či už posedenie v meste na terase, či výlet, tak si svoje plány naplánujte do soboty. V sobotu totiž bude posledný, takmer letný deň. Maximálne teploty sa ešte na našom území dostanú na +18 až +25 °C,“ informuje portál iMeteo.sk s tým, že tak teplo, ako bude nadchádzajúce dni, už tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou nezažijeme.

Už v noci na nedeľu bude prechádzať studený front, ktorý sa postará o poriadnu zmenu. Prinesú zrážky, ktoré nebudú príliš výrazné. Podstatnejšie je, že príde prudké ochladenie.

„Už v nedeľu sa pomerne rýchlo začne vyjasňovať a to vďaka tomu, že sa nad Európu rozšíri výrazná tlaková výš, ktorá bude mať svoj stred nad Britskými ostrovmi a prepojí sa s ďalšou tlakovou výšou so stredom nad Alpami. Čaká nás tak stabilné, no veľmi chladné počasie. Po okraji tejto tlakovej výše totiž bude do našej oblasti prúdiť studený vzduch od severu,“ píše iMeteo.sk.

Aké počasie nás čaká?

Výraznú zmenu potom v najbližších dňoch očakávať nemôžeme a pripraviť sa musíme na chladné a teplotne podpriemerné počasie.

Od nedele nás čaká stabilné a chladné počasie s maximálnymi teplotami od +7 do +14 °C. V noci však musíme očakávať mrazy.

V druhej polovici týždňa už môže prísť pravé zimné počasie.

„Predbežne to totiž vyzerá tak, že počasie v našej oblasti bude pod vplyvom tlakovej níže a súčasne k nám aj naďalej bude prúdiť studený vzduch od severu. To inými slovami znamená, že sa očakávajú zrážky v studenom vzduchu. To samo o sebe môže priniesť aj do obývaných oblastí sneženie,“ upozorňuje portál.

Ak sa predpovede naplnia, denné teploty spadnú pod hranicu +10 °C. Súčasne by mohla klesnúť hranica sneženia na úroveň približne 700 m n.m.

Foto: ilustračné

