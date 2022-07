6 Galéria Zdroj: TASR/AP Visutý most na Morave je SENZÁCIOU: Zaradili ho medzi najlepšie miesta na svete Prestížny časopis každý rok vyberá najpôsobivejšie miesta na svete. Tento rok sa medzi ne zaradila aj atrakcia, ktorú máme kúsok za hranicami. 17. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

17. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Visutý most na Morave je SENZÁCIOU: Zaradili ho medzi najlepšie miesta na svete Prestížny časopis každý rok vyberá najpôsobivejšie miesta na svete. Tento rok sa medzi ne zaradila aj atrakcia, ktorú máme kúsok za hranicami.

Visuté mosty v skalnatých terénoch sú populárnymi horskými atrakciami. Vedeli ste, že vôbec najdlhší visutý most na svete máme hneď vedľa, na Dolnej Morave? Ide o pomerne novú stavbu, most pre verejnosť otvorili len tento rok na jar.

Most visiaci nad hlbokou roklinou má neuveriteľných 721 a nesie názov Ski Bridge 721.

V prestížnom časopise

Adrenalínovú atrakciu pre odvážnych si už všimli aj vo svete. Ski Bridge 721 sa ocitol medzi najlepšími miestami sveta pre rok 2022 časopisu Time. A redakcia nešetrila chválou. Podľa časopisu ide o nový architektonický zázrak v Českej republike.

Český most dokonca časopis použil aj na svojej titulnej strane. Pre turizmus na Morave je to určite dobrá reklama a tiež príležitosť prilákať návštevníkov z celého sveta.

Zatiaľ najdlhší

Návštevníci sa na moste ocitnú 95 metrov nad hlbokým údolím. Chodník je široký 1,2 metra a jeho výstavba trvala približne 2 roky. Prejdením mosta sa vlastne presuniete z jedného horského hrebeňa na druhý.

Most na Morave je síce aktuálne najdlhším na svete, no nemusí to tak byť dlho. Turistické strediská sa neustále predbiehajú a prinášajú náročnejšie a megalomanskejšie atrakcie.

Ešte donedávna bol najdlhším visutým mostom vôbec ten v nemeckom lyžiarskom stredisku Willingen. Most meria 665 metrov, moravský Sky Bridge 721 ho teda prekonal len o necelú stovku metrov.

