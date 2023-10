6 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann Víťazstvo Smeru ho nepotešilo: Jeden z najbohatších Slovákov sa chce ODSŤAHOVAŤ z krajiny Takmer presne pred rokom spoluzakladateľ Esetu avizoval odchod zo Slovenska, ak Smer vyhrá voľby. Dnes je jasné, že svoje slová myslel vážne. 19. október 2023 Zo Slovenska

19. október 2023 Zo Slovenska Víťazstvo Smeru ho nepotešilo: Jeden z najbohatších Slovákov sa chce ODSŤAHOVAŤ z krajiny Takmer presne pred rokom spoluzakladateľ Esetu avizoval odchod zo Slovenska, ak Smer vyhrá voľby. Dnes je jasné, že svoje slová myslel vážne.

6 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann

Jeden zo zakladateľov Esetu Miroslav Trnka patrí medzi najbohatších Slovákov. Podľa najnovšieho rebríčka magazínu Forbes mu patrí celkové piate miesto, keď jeho majetok dosiahol hodnotu 800 miliónov eur.

Trnka sa aktuálne priznal, že zvažuje odchod zo Slovenska. Podnikateľ to prostredníctvom hovorcu Esetu Petra Blažečku potvrdil pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Aký je dôvod?

Svoj odchod avizoval už dávnejšie. Vlani v decembri pre INDEX povedal, že by o tom uvažoval, keby sa vlády opäť ujal Smer. Myslel vtedy presun celej spoločnosti Eset. "Keď aktívny politik denne generuje klamstvá o Esete, je to útok nebývalého rozsahu. Ak by sa to malo stať normou, zrejme by naozaj bolo lepšie presunúť sa inam, kde sa takéto veci nedejú,“ povedal takmer pred rokom Miroslav Trnka, pričom narážal na politikov zo strany Smer.

Strana vedená Robertom Ficom napokon vyhrala predčasné parlamentné voľby a s Hlasom a SNS sa dohodla na zostavení koalície. Eset napokon odchod z krajiny pod Tatrami neplánuje. „Spoločnosť Eset je pôvodom slovenská, svoje príjmy zdaňuje na Slovensku, jej majitelia sú občania Slovenska a naďalej chceme pôsobiť a mať svoje hlavné sídlo na Slovensku," dal veci na pravú mieru Peter Blažečka.

Trnka chce odísť

Iná situácia je ale v prípade samotného Trnku. „Celý kontext mojej odpovede bol, že ak budú lživé útoky na firmu, ale aj na mňa a moju rodinu pokračovať a títo politici sa dostanú k moci, budem zvažovať odchod zo Slovenska. Ja ako fyzická osoba sa z tohto dôvodu naozaj plánujem zo Slovenska odsťahovať,“ povedal milionár pre Plusku.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: SMER-SD

Zdroj: Dnes24.sk