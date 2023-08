Vjazd áut do centra Prahy chcú SPOPLATNIŤ: Zmena by mala platiť od budúceho roka

Od budúceho roka by mohol byť vjazd do niektorých častí Prahy spoplatnený. Aká bude výška poplatku a koho sa bude týkať?

Praha sa od začiatku budúceho roka chystá spoplatniť vjazd do centra mesta. Vodiči by mali za prejazd niektorými časťami mesta zaplatiť poplatok 200 korún.

Informoval o tom na sociálnej sieti Petr Vomáčka, vedúci odboru dopravy Prahy 14 . Vomáčka tvrdil, že mýto sa bude týkať celej Prahy 1 a bude sa kontrolovať špeciálnymi autami. Námestník primátora Zdeňek Hřib to vo svojom statuse poprel, podľa jeho slov ide o hoax.

„Tak predovšetkým, mýto nemá legislatívnu oporu, a preto ho zaviesť ani nejde. Celú dobu sa bavíme len o spoplatnení vjazdu do niektorých oblastí pamiatkovej rezervácie v časti Malé Strany a na Smetanovom nábreží,“ reaguje Hřib, s tým, že spoplatnenie celej Prahy 1 nikdy nebolo v pláne.

„To mi hlava neberie a fakt nič také v pláne nie je. Naopak je vopred jasné, že sa poplatok nebude týkať rezidentov alebo miestnych podnikateľov, pretože tak je to zo zákona,“ vysvetľuje Hřib.

Finálny návrh sa podľa námestníka primátora ešte dolaďuje. „Žiadna hotová vec nie je na stole,“ dodal.

Anatomie hoaxu aneb někdo plácne vymyšlenou blbost a my to pak celý den uvádíme na pravou míru:



Vedoucí odboru dopravy Prahy 14 Petr Vomáčka na Facebooku sdílel údajnou mapku mýta pro téměř celou Prahu 1. A že to prý budou kontrolovat nějaká speciální auta. Tyto nesmysly se pak… pic.twitter.com/axFbgPja0e