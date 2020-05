7. máj 2020 Eva Sládková Správy Rôzne Živnostníci, už máte peniaze od vlády? Máme dobré správy!

Podnikatelia a živnostníci postupne podpisujú zmluvy s Úradmi práce a dostávajú finančné injekcie.

Zdroj: TASR

Mnohí podnikatelia a živnostníci boli sklamaní prístupom vlády. Na sľubovanú finančnú pomoc čakali dlho, respektíve ešte ani žiadnu nedostali. Odteraz to už ale pôjde rýchlejšie.

23 miliónov

Ako informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, vláda už vyplatila na pomoc podnikateľom 23 miliónov eur. Kritiku, že žiadosť je náročná a je tam veľa byrokracie odmieta. „Bežná žiadosť o úver alebo hypotéku má desiatky strán. Naša žiadosť o túto pomoc má zhruba dva a pol strany. Zredukovali sme to teda na minimum,“ vraví Milan Krajniak.

Tí podnikatelia a živnostníci, ktorí žiadosť vyplnili, sú v týchto dňoch postupne pozývaní na úrady práce, kde podpisujú zmluvy. „Viac ako 48 tisíc ľudí už túto dohodu podpísalo a peniaze za marec už majú na účte, alebo ich čoskoro dostanú,“ dodáva Milan Krajniak.

Úrady makajú

Minister pochválil úradníkov a úradníčky. Vraví, že v ostatných dňoch skutočne riadne makajú. Zatiaľčo v bežných časoch zadministrovali asi 1300 žiadostí denne, dnes je to okolo 7 tisíc žiadostí. Milan Krajniak ubezpečuje, že peniaze za tento a nasledujúce mesiace už prídu skôr. „Teraz, po podpise zmluvy s úradom práce, už budú podnikatelia vypisovať iba výkazy strát, ktoré pošlú e-mailom. Už to všetko pôjde rýchlejšie.“ Záujemcovia majú do 15. mája možnosť poslať žiadosť za marec, po tomto dátume sa bude dať vypísať výkaz potrebný na výplatu pomoci za apríl.

Prázdna kasa

Minister financií Eduard Heger vysvetlil, prečo si Slovensko nemôže dovoliť, tak ako v iných krajinách, dať jednoducho nejaký príspevok všetkým občanom. „Rozpočet schválený predošlou vládou je podvod na ľuďoch. Mešec je prázdny a my musíme bojovať o každé euro. Nemáme na rozdávanie. Naša pomoc preto musí byť adresná. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú,“ uzavrel Eduard Heger.