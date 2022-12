Zdroj: TASR/Ján Krošlák , TASR/Milan Kapusta Vleky, kúpaliská aj reštaurácie budú mať nižšiu DPH: TRI mesiace im musia stačiť Marián Viskupič navrhoval znížiť DPH pre gastrosektor na jeden rok. Matovič sa voči návrhu ohradil a vyzval plénum na zodpovedné správanie voči verejným financiám. 6. december 2022 Zo Slovenska

Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Karola Kučeru (OĽANO) k vládnej novele zákona o DPH, ktorú v utorok schválila Národná rada (NR) SR.

Znížená sadzba dane na 10 % sa má uplatňovať do konca marca 2023. Týka sa prepravy osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, uplatňovať sa bude aj na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do umelých kúpalísk. Je to odôvodnené vysokou energetickou náročnosťou.

Nižšia DPH

„Vzhľadom na aktuálnu bezprecedentnú situáciu na trhu s energiami sa navrhuje zaviesť na obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % zo základu dane na tie plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov, s cieľom zachovať poskytovanie čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť z hľadiska ich cenovej dostupnosti,“ konštatuje predkladateľ návrhu.

Dočasná pomoc

DPH na 10 % sa zníži aj na reštauračné a stravovacie služby. Uplatňovať sa bude počas daného obdobia na podávanie jedál a nápojov, ak sú sprevádzané službami, ako je napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu či umývateľného riadu a príboru. V tomto prípade sa totiž posudzuje plnenie z hľadiska DPH ako poskytnutie služby. Ak sa bude dodávať samotné jedlo alebo nápoj bez týchto služieb, bude to podliehať základnej sadzbe DPH.

„Cieľom tohto návrhu je dočasná podpora gastrosektora, ktorý je nielenže postihnutý aktuálnou negatívnou situáciou, ale patril aj medzi najviac zasiahnuté sektory počas trvania pandémie ochorenia COVID-19, keďže znížená sadzba DPH pomôže podnikateľom stabilizovať ceny týchto služieb, prípadne má značný potenciál ceny v tomto sektore aj znížiť,“ odôvodnil predkladateľ.

