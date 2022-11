Vo vojne sme PRIŠLI o prvú húfnicu Zuzana: TAKTO zničenú ju odvážali z bojiska, VIDEO

Na sociálnej sieti Twitter sa objavilo video, v ktorom je na nákladiaku vidieť zničenú slovenskú húfnicu.

“Pri všetkej technike, ktorá je nasadená vo vojnovom konflikte treba počítať s tým, že môže byť minimálne poškodená, ak nie zničená. Na základe reakcií z ukrajinskej strany však môžeme s istotou povedať, že nasadenie techniky Zuzana 2 zachránila a naďalej zachraňuje množstvo životov pred ruskou agresiou,” povedala pre pravda.sk hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

#Ukraine: A destroyed Ukrainian Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer, which was purchased from Slovakia.



It is currently unknown when and where it was destroyed. pic.twitter.com/0PW78U4Mad