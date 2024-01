11. január 2024 Jakub Forgács Krimi Vodiča pri nehode VYMRŠTILO z nákladiaku: ZDEMOLOVAL zastávku, na ktorej sedela žena, FOTO Zranenú ženu podľa slov polície museli previezť do nemocnice. Čo sa odohralo na ceste vo Zvolene?

Dopravná nehoda nákladného auta sa stala vo štvrtok (11.1.) popoludní na Lučeneckej ceste vo Zvolene. Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„Podľa doterajšieho objasňovania okolností nehody, vodič nákladného vozidla zišiel z doposiaľ presne neznámych príčin mimo cestu vpravo v smere svojej jazdy, kde vozidlo zostalo prevrátené na boku. Vodiča pri nehode vymrštilo z kabíny. Pri tom, ako vozidlo schádzalo mimo jazdný pruh, mimo cestu, prešiel jeho vodič aj cez tam sa nachádzajúcu autobusovú zastávku, na ktorej v tom čase sedela žena, ktorú vozidlom zranil,“ uviedli muži zákona.

„Jej zranenia podľa predbežných informácií našťastie nie sú vážne, no vyžiadali si jej prevoz do nemocnice. Alkohol u vodiča zistený nebol,“ dodali policajti so slovami, že dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.

