Zdroj: TASR/Dano Veselský , Facebook.com/Martin Jakubec Vrchol neúcty? Jakubec sa obul do zosnulého Heribana, vraj si NEZASLÚŽI ľútosť! Je známe, že hitmejkej Martin Jakubec rád šokuje. Tentoraz sa vyjadril na adresu nedávno zosnulého Dana Heribana a slová úcty rozhodne nečakajte. 2. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Minulý týždeň zasiahla Slovensko správa o nečakanom úmrtí obľúbeného herca a muzikanta Dana Heribana. Umelca zradilo srdce, mal len 43 rokov. Na nešťastie okamžite reagovali aj Heribanovi kolegovia z brandže. Známe osobnosti hromadne posielali dojemné odkazy do neba a na Heribana spomínali ako na skvelého umelca i človeka.

Zaplatení herci?

K úmrtiu sa vyjadril aj kontroverzný spevák, podnikateľ a niekdajší prezidentský kandidát Martin Jakubec. Heribanovi však nevzdal hold, práve naopak. Svojim fanúšikom sa prihovoril vo videu, kde ho počastoval nelichotivými prívlastkami.

Jakubec začal slovami, že Heribana ako umelca nikdy veľmi nevnímal. A nitku nenechal suchú ani na iných známych hercoch. „Myslel som si, že celá táto plejáda ako je Dangl, Polnišová, Kemka, Heriban a všetci títo, že sú to proste takí magori istým spôsobom a že na niečom fičia, že to ich spája,“ obul sa aj do ostatných umelcov.

Naznačil, že spomínaný herci boli platení politikmi aby sa zapájali do kampaní podporujúcich liberalizmus či očkovanie.

Kritika Pumpy

Jakubec tvrdí, že video vytvoril preto, lebo si ho jeho followeri pýtali. Údajne ho po Heribanovej smrti veľa ľudí oslovuje s tým, aby túto tému otvoril. Jakubec následne poriadne pritvrdí a namiesto kondolencií či vzdania úcty povie, že zosnulý herec si ľútosť nezaslúži.

Heriban podľa Jakubca urážal všetkých ľudí, ktorí sa nechceli podvoliť a ísť v šľapajách Igora Matoviča. Ďalej spomína antivaxerov, naráža teda zrejme na obdobie, kedy sa umelci zapájali do kampaní podporujúcich očkovanie.

„On na tej absolútne žumpovej Pumpe (televízna relácia – pozn. redakcie) urážal všetkých ľudí a vysmieval sa na tej pumpičke slušným ľuďom. A bol to práve ten človek, ktorý neváhal tancovať na smrti generála Lučanského. Hnusným a arogantným spôsobom sa na tom smiali spolu s Kolíkovou. Tešili sa zo zabitia, z vraždy generála Lučanského,“ pokračuje.

„Zaslúži si teda on nejakú našu ľútosť? Ja si myslím že nie. My sa teraz budeme zabávať, ale bez neho,“ uzavrel ostrými slovami Jakubec.

Kontroverzný umelec

Martin Jakubec bol pred niekoľkými rokmi známy predovšetkým ako spevák šlágrov. V súčasnosti však rezonuje skôr jeho vystupovanie na sociálnych sieťach. Vo svojich príspevkoch sa nevyhýba komentovaniu domácej i svetovej politiky.

Jakubcov facebookový profil sa objavil aj v zozname proruských účtov a trollov šíriacich dezinformácie. Verejnosť okrem iného šokoval vyjadreniami, že má v pláne zmieriť Rusko s Ukrajinou alebo že americký prezident je vesmírny jašter.

Spevák v minulosti prekvapil napríklad aj svojou prezidentskou kandidatúrou či výstrednou svadbou so svojou kolegyňou z hudobnej brandže, o viac než 30 rokov staršou Božankou.

