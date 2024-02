26. február 2024 Rastislav Búgel Politika VULGARIZMY bývalého podpredsedu parlamentu! "Ďalší progresívny j***o," napísal na Facebooku Exposlanec a bývalý podpredseda parlamentu zašiel poriadne ďaleko. Na sociálnej sieti sa neštíti používať ani nechutné nadávky.

Bývalý poslanec a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský si nebral servítku pred ústa. Na svojom facebookovom účte reagoval na debatu medzi novinárom Mariánom Leškom a poslancom Erikom Kaliňákom.

Nevyberaný slovník

Ako upozornil server Pluska.sk, pod príspevkom sa strhla debata, v ktorej bývalý politik neváhal siahnuť aj k poriadne nevyberanému slovníku.

„Pozrel som si duel medzi mladým Kalim a starým Leškom. Leško trpí tzv. syndrómom pretočeneho tachometra. Tvári sa ako výkonné športové auto, no je to stará jazdenka, ktorá nemá hodnotu ani ako veterán, ale len ako kopa šrotu, ktorý si vezú bezdomovci do výkupu, aby mali na dezertné jablčné. Leškovi išli reportáže zo zjazdov Komunistickej strany lepšie ako faktografia. Starého psa novým kúskom nenaučíš,“ napísal Pčolinský.

Príspevok o niekoľko hodín neskôr vymazal.

Nadávky a urážky

Pod statusom ho ostro skritizoval jeden z používateľov sociálnej siete. Pčolinskému odporučil, aby si prečítal Leškovu tvorbu, ako napríklad knihu Mečiar a mečiarizmus. „Na to ale pán exposlanec pravdepodobne nemá toľko času, ako na písanie prvosignálnych statusov,“ odkázal Juraj bývalému podpredsedovi parlamentu.

Pčolisnký sa však neudržal. "Ďalší progresívny jo, ideš ty von z mojich friendov. Pardon, volič OĽaNO.“*** odpísal mu Pčolinský.

Ďalší zo sledujúcich dodal: „Si sa uvoľnil,“ na čo Pčolinský odpísal: „Už môžem,“ a pridal aj vysmiateho smajlíka.

