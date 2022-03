Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Vyhliadky POČASIA na najbližšie dni: Kedy bude koniec mrazivým nociam a oteplí sa? Už niekoľko dní panuje na našom území prevažne stabilné počasie, ktoré neprináša zrážky. 13. marec 2022 ELA Rôzne

13. marec 2022 ELA Rôzne Vyhliadky POČASIA na najbližšie dni: Kedy bude koniec mrazivým nociam a oteplí sa? Už niekoľko dní panuje na našom území prevažne stabilné počasie, ktoré neprináša zrážky.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Počasie na Slovensku je už niekoľko dní pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa rozkladá nad východnou Európou a prakticky blokuje postup studených frontov od severozápadu.

Táto tlaková výš tak prináša na naše územie stabilný charakter počasia s minimom zrážok, čo prehlbuje zrážkový deficit, informuje iMeteo.sk.

Nasledujúce dni budú teplotne podpriemerné

Počas nadchádzajúcich dní nás aj naďalej čaká prevažne jasné až polojasné počasie. Teploty sa na súčasnú ročnú dobu budú pohybovať pod hranicou dlhodobého teplotného normálu.

Počas noci budú na celom našom území klesať teploty pod bod mrazu a v dolinách a v kotlinách môžu teploty klesať až k -15 °C.

„Teplo nebude ani počas dňa. Maximálne teploty sa budú pohybovať do +10 °C. O čosi teplejšie môže byť na začiatku týždňa, kedy by sa teploty mohli dostať aj tesne nad hranicu +10 °C,“ dodáva iMeteo.

Aj naďalej by na našom území malo prevládať jasné až polojasné počasie. Dominantný vplyv na charakter počasia bude mať rozsiahla tlaková výš, ktorá sa bude rozkladať nad východnou Európou. Takýto charakter počasia vydrží do utorka.

V strede týždňa dôjde k prechodnej zmene

Uprostred týždňa do našej oblasti prenikne front, ktorý prinesie zrážky. Od severozápadu by sa malo postupne na našom území rozpršať, pričom v severných oblastiach nášho územia by sa mohlo jednať aj o zrážky snehové.

Zrážky, ktoré sa vyskytnú však nebudú príliš výrazné. Napršať by mohlo od 1 do 5 mm. Na severe a východe by mohlo spadnúť slabo nad 5 mm.

Od štvrtka by sa potom mal vrátiť ustálený charakter počasia, ktorý na naše územie prinesie prevažne jasné až polooblačné počasie. Zrážky tak budú opäť chýbať.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk