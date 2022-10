Zdroj: pixabay.com Vyťahujte kabáty, Slovensko čaká PRUDKÉ ochladenie: Ráno už môžeme aj škrabať autá Chladné budú najmä noci a rána, kedy môžu teploty klesnúť aj pod nulu. 19. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Slováci si už niekoľko dní užívajú babie leto ako z učebnice. Slnečné a teplé počasie prevláda najmä počas popoludní a ľudí to láka von z príbytkov.

Chladné rána

Začiatkom týždňa teploty na našom území prekračovali hranicu 22 °C, miestami dokonca 23 °C. S takýmito teplotami sa, žiaľ, budeme pomaly lúčiť.

Ako uvádza portál iMeteo, počas nočných hodín začal počasie na našom území ovplyvňovať studený front. Od severu k nám začína prenikať chladný vzduch.

„Vo štvrtok a v piatok sa maximálne teploty na Slovensku budú pohybovať len do 15 °C, pričom na severe môže byť dokonca aj pod 10 °C. Chladný vzduch však budeme pociťovať predovšetkým v ranných hodinách, kedy pri vyjasnení budú teploty klesať poriadne nadol,“ ozrejmuje iMeteo.

Čaká nás niekoľko veľmi chladných nocí, teploty klesnú na 5 až –1 °C a v dolinách a v kotlinách môže byť ešte o čosi chladnejšie.

Oteplenie

Pre milovníkov slnečnej jesene je ale dobrou správou, že prudké ochladenie bude len dočasné.

„Už počas víkendu začnú teploty stúpať a teploty sa postupne počas dňa odstanú opäť nad hranicu +20 °C. Nadpriemerne teplé počasie tak bude v nasledujúcom týždni na Slovensku pokračovať a takto by to malo byť minimálne do začiatku novembra,“ prognózuje iMeteo.

