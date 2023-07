3 Galéria Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com Vyťahujte teplejšie oblečenie, prichádza výrazné OCHLADENIE: V Tatrách môže aj SNEŽIŤ Slovensko sa musí pripraviť na ďalšiu vlnu búrok. Po nej príde výrazné ochladenie. 25. júl 2023 Zo Slovenska

25. júl 2023 Zo Slovenska Vyťahujte teplejšie oblečenie, prichádza výrazné OCHLADENIE: V Tatrách môže aj SNEŽIŤ Slovensko sa musí pripraviť na ďalšiu vlnu búrok. Po nej príde výrazné ochladenie.

V utorok (25. júla) hrozia na Slovensku búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celé územie.

Zmena, ktorá nepoteší

„Máme pred sebou zmenu, ktorá sa vám celkom určite nebude páčiť. Dnešné počasie bude ešte síce letné, no vôbec nie príjemné. Hrozia totiž búrky. Už zajtra nás však čaká upokojenie búrkovej situácie, no príde k výraznému poklesu teplôt, ktorý sa nestáva tak často,“ informuje iMeteo.sk.

Na severe Slovenska tak budeme môcť vytiahnuť teplejšie oblečenie: „Na hrebeňoch Tatier sa dokonca môžu objaviť aj snehové vločky.“

Počas utorka bude cez naše územie smerom k juhovýchodu pomaly postupovať studený front, ktorý so sebou prinesie búrky. Tie môžu byť nebezpečné, nakoľko front sa bude pohybovať pomalšie a búrky tak budú stacionárnejšie.

„Dnešné búrky sú tak nebezpečné predovšetkým prívalovými zrážkami, ktoré by mohli vyvolať aj bleskové povodne. Okrem zrážok sa výnimočne môžu objaviť aj krúpy,“ dodáva portál.

Prechod frontu ovplyvní počasie aj na nasledujúce dni. Čakať môžeme prudké ochladenie.

Smerom od Severného mora k nám začne prenikať veľmi studený vzduch. „Ten pocítime na výraznom poklese zajtrajších teplôt. Zatiaľ čo dnešné teploty sa ešte budú pohybovať od +22 do +29 °C, tak počas zajtrajšieho dňa očakávajte pokles maximálnych teplôt na úroveň +16 až +23 °C, pričom v Žilinskom kraji môže byť ešte chladnejšie, a to len od +14 do +19 °C,“ prezradilo iMeteo.sk.

V porovnaní s dlhodobým teplotným normálom sa zajtrajšie teploty budú pohybovať aj o 12 °C nižšie, ako je bežné.

Studený vietor

„Pri chladnom počasí nás zajtra čaká oblačná obloha so severozápadným až severným vetrom, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť aj okolo 15 m/s, čo ešte viac zvýrazní pocit chladu. Vo výškach však teplota poklesne ešte výraznejšie a na hrebeňoch Tatier bude panovať teplota len slabo nad nulou. Ak tak zajtra plánujete turistiku, tak sa dobre oblečte,“ dodáva portál.

Podobne chladné počasie môžeme očakávať aj vo štvrtok. Otepľovať sa však začne už koncom pracovného týždňa a víkend by už mal priniesť opäť letné teploty s tridsiatkami.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

3 Galéria

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: Dnes24.sk