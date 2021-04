Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Využívajú aj kloktanie: Na Slovensku takto otestovali vyše 28-tisíc žiakov Kloktacie testy odhalili desiatky pozitívnych prípadov. Tento spôsob testovania už využilo viac ako 28-tisíc detí. 21. apríl 2021 Správy

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Od pilotného testovania kloktacími testami, teda od 5. marca, sa takýmto spôsobom pretestovalo celkovo 28 062 žiakov. Z toho bolo 36 pozitívnych. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pozitivita je na úrovni 0,13 percenta.

Najviac žiakov sa testovalo počas 15. kalendárneho týždňa, išlo o 17 092 žiakov.

„Z toho bolo pozitívnych 15 žiakov,“ povedal šéf rezortu školstva. Potvrdil aj to, že žiadna zo škôl sa nezatvorila úplne, z dôvodu pozitivity sa zatvárali len jednotlivé triedy.

Od pondelka 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl, keďže žiadny okres nie je čierny. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni základných škôl. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor.

Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

