10. apríl 2024 Zabudnite teraz na medveďov: Annu v Tatrách šokoval LESNÝ DUCH, stihla ho ODFOTIŤ Šanca stretnúť tohto štvornohého obyvateľa lesa na preplnenom parkovisku je asi taká, ako vyhrať v lotérii!

Anna zažila na parkovisku v poľských Tatrách nečakané stretnutie so štvornohým obyvateľom lesa, ktorý sa len tak niekomu neukáže. A to ani v tom najhustejšom lese.

Lesný duch

Ako informuje portál Fakt.pl, z kríkov sa pred ňou vynoril rys, ktorý ma prezývku lesný duch. Podarilo sa jej ho dokonca odfotiť.

„Išiel možno meter a pol odo mňa. Pokojným krokom, plný mačacej hrdosti, prešiel cez cestu. Fotografia je bohužiaľ nekvalitná, pretože nebol čas na nastavenia,“ uviedla Anna na Facebooku prostredníctvom stránky Tatromaniak.

Splnený sen mnohých

„Toto je jeden z tých snov, ktoré si nie každý bude mať možnosť splniť,“ trefne okomentoval na sociálnej sieti pod fotografiami jeden z užívateľov. „Máte šťastie, že ste ho stretli. Tieto zvieratá sú veľmi opatrné. Videl som stopy rysa, ale jeho nikdy,“ pridal sa Viktor.

Jedna z komentujúcich pripojila príspevok nášho Tatranského národného parku. Ten zvestoval smutnú správu o smrti zraneného rysa ostrovida, ktorého našli zraneného ležať na ceste. Zachrániť sa ho už nepodarilo.

Oči na stopkách

Padla domnienka, či nejde o toho istého jedinca, podľa všetkého ale nie. Anna vzácne stretnutie zažila uplynulú nedeľu, zraneného rysa na Slovensku našli uplynulý štvrtok.

„Majte „oči na stopkách“, najmä po zotmení. Divoká príroda je neraz blízko cesty a zviera sa môže ocitnúť rovno pred vami úplne nečakane,“ apeluje smerom k verejnosti Tatranský národný par. To by mohlo vysvetľovať aj to, prečo mala Anna tú česť na parkovisku. Bežne ich spozorovať je naozaj vzácne, nie nadarmo sa rysovi hovorí lesný duch.

Zdroj: Dnes24.sk