Ako má u nás vyzerať očkovanie proti koronavírusu? Bude dobrovoľné a zadarmo, ubezpečuje Krajčí

Minister zdravotníctva zdôrazňuje, že do očkovania nechce obyvateľov nútiť. Rezort chystá tiež informačnú kampaň.

Stratégia v prípade očkovania proti novému koronavírusu je zatiaľ založená na dobrovoľnosti a predpoklade, že si ľudia uvedomia výhodu vakcinácie. Uviedol to minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) v online formáte diskusie TV Markíza Na telo plus.

Očkovanie zadarmo

„Budeme určite na výhody očkovania upozorňovať informačnou kampaňou. Nútiť však nikoho nechceme,“ povedal. Jeho kolega v diskusii – minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) je takisto presvedčený, že pomôže pozitívny edukačný prístup. „Myslím si, že v zmýšľaní ľudí zaváži aj fakt, že je potrebné sa ochrániť proti novému koronavírusu, s ktorým sa budeme musieť naučiť žiť,“ povedal.

Krajčí potvrdil, že očkovanie bude zadarmo, v prípade konkrétnej vakcíny je potrebné počkať na vývoj. „V každom prípade platí, že vakcína môže prísť na trh až po tretej fáze klinického testovania, to sú podmienky registrácie na území Európskej únie, a teda aj SR,“ upozornil.

Za prioritné považuje zaočkovanie najrizikovejších skupín. „Na to budeme myslieť,“ povedal šéf zdravotníctva. V prípade ďalších skupín pripúšťa aj to, že ľudia, u ktorých sa prostredníctvom testovania zistí dostatok protilátok, nebudú potrebovať očkovanie.

Rúška v školských laviciach

Témou bolo aj nosenie rúšok počas prvých dvoch týždňov nového školského roka. Na druhom stupni má byť povinné, na prvom stupni odporúčané. Či sa povinnosť skončí po dvoch týždňoch, nie je podľa oboch diskutujúcich možné povedať so 100-percentnou istotou. „Záleží na vývoji pandemickej situácie,“ priznal Krajčí. „Osobne si však myslím, že ak bude situácia podobná súčasnej, rúška po prvých dvoch týždňoch povinné nebudú,“ dodal.

Gröhling zdôraznil, že rúška ako opatrenia sú ochranným krokom. „Musíme si uvedomiť, že nástup do škôl sa týka približne 800.000 ľudí, ktorí vstúpia do kontaktov s ostatnými. Je potrebné, aby sme zachytili riziko počas začiatku, preto tie preventívne opatrenia na prvé dva týždne,“ dodal. Upozornil ďalej, že ak by nastali niekde komplikácie, možno to riešiť lokálnymi opatreniami, nie celoplošnými, rámcovými zásahmi.

