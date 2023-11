3 Galéria Pexels.com Zdroj: Facebook.com/Alexandr Koutny Záhadná SMRŤ mladého hokejového talentu (†18): Jeho telo našli v naštartovanom aute 18-ročný mladík bol veľkým hokejovým talentom, no pre zranenie musel so športom skončiť. Nedávno objavili jeho bezvládne telo v naštartovanom aute. 10. november 2023 Rastislav Búgel Hokej

10. november 2023 Rastislav Búgel Hokej Záhadná SMRŤ mladého hokejového talentu (†18): Jeho telo našli v naštartovanom aute 18-ročný mladík bol veľkým hokejovým talentom, no pre zranenie musel so športom skončiť. Nedávno objavili jeho bezvládne telo v naštartovanom aute.

Česká hokejová verejnosť je v šoku. Ako informoval portál blesk.cz, za záhadných okolností zomrel iba 18-ročný Alexandr Koutný.

Bezvládne telo mladíka objavili v naštartovanom aute na parkovisku Tesca v Prostějove.

„Ani neviem, kde poriadne začať. Vždy, keď som potrebovala oporu, bol si tu. Akonáhle som mala problém, bol si tu. Občas som si to, čo si pre mňa robil, nevážila. Nečakala som, že ťa budem počuť naposledy cez telefón. Nech ti je zem ľahká, už teraz mi navždy chýbaš,“ odkázala Alexandrova najlepšia kamarátka Vlasta.

Zdrvený otec vyvracia špekulácie

Nečakaný odchod mladého muža okamžite vyvolal vlnu otázok a dohadov. Objavili sa špekulácie o samovražde a predávkovaní látkou kratom, ktorú údajne našli v jeho aute. Prostějovský večerník sa však rozprával s otcom zosnulého mladíka, ktorý tieto dohady rázne odmietol.

„Syn sedel v aute, púšťal si nahlas hudbu a aby si nevybil batériu, nechal zapnutý motor. Oxid uhličitý z výfukových plynov však vinou technickej poruchy na aute prenikol do kabíny a syna najprv uspal, následne ho otrávil,“ povedal zdrvený otec, podľa ktorého bolo vylúčené, že išlo o samovraždu: „V aute nebola hadička od výfuku a ani nič podobné, čo by výfukové plyny do kabíny zámerne privádzalo. Naviac by si asi nikto za týmto účelom nezvolil rušné parkovisko pri obchodnom centre.“

Vyšetrovanie pokračuje

Podľa utrápeného otca jeho syna mohli zachrániť, keby si ho niekto všimol skôr. „Je obrovská škoda, že si ho v aute niekto nevšimol skôr. Podobná príčina smrti je veľmi vzácna. Stačilo, keby v ten deň fúkal vietor a výfukové plyny by sa toľko nekumulovali okolo auta a následne aj v ňom,“ dodal Aleš Koutný.

Polícia však v celom prípade ešte jasno nemá. „Nemôžem vám v tomto momente potvrdiť a ani vyvrátiť, či bola príčinou smrti technická porucha automobilu. Prípad je stále vo fáze preverovania. Momentálne čakáme na vyhotovenie a doručenie potrebnej dokumentácia na základe ktorej budeme vo vyšetrovaní ďalej pokračovať,“ povedala pre Blesk policajná komisárka Miluše Zajícová.

Zastavilo ho zranenie

Bývalý hokejista musel so športom skončiť, nakoľko ho trápilo nepríjemné zranenie ramena. Záľubu našiel v autách a tuningu. Otec na Alexandra spomína ako na talentovaného hokejistu. „Keď s tým musel kvôli zraneniu prestať, bolo to pre neho naozaj veľmi náročné. Celé prázdniny trávil v nemocniciach kvôli operáciám. Skúšal cyklistiku, ale pravdepodobne sa veľmi hľadal. Práve pri hokeji bol vždy taký, akého si ho budeme pamätať: nadšený, pozitívny a rozosmiaty,“ povedal pre Prostějovský večerník so slzami v očiach otec zosnulého mladíka.

