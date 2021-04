ZASTAVTE HO! Hlas-SD vyzýva prezidentku i premiéra, aby stopli Matovičovo nebezpečné konanie

Matovič sa podľa Hlasu-SD pustil bez schválenia vlády do rokovaní s veľkým globálnym hráčom, akým je Rusko.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby zastavili konanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a prevzali zodpovednosť za zahraničnú politiku krajiny.

Premiér si má od neho vyžiadať informácie o ceste do Moskvy i Budapešti. K jasnému stanovisku vyzýva strana aj šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS). TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.

„Vyzývam najvyšších predstaviteľov štátu, prezidentku Zuzanu Čaputovú, predsedu parlamentu Borisa Kollára, nového predsedu vlády Eduarda Hegera a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby zastavili nekoordinované pobehovanie ministra financií Igora Matoviča po Moskve a Budapešti a prevzali zodpovednosť za zahraničnú politiku Slovenska,“ uviedla strana.

