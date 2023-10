Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Zdá sa, že počasie sa ZBLÁZNILO! Po prudkom ochladení sa môže opäť výrazne OTEPLIŤ Počas druhej polovice víkendu Slovensko zasiahlo prudké ochladenie. Ak sa však vyplnia najnovšie predpovede, opäť nás čakajú vysoké teploty. 16. október 2023 Zo Slovenska

16. október 2023 Zo Slovenska Zdá sa, že počasie sa ZBLÁZNILO! Po prudkom ochladení sa môže opäť výrazne OTEPLIŤ Počas druhej polovice víkendu Slovensko zasiahlo prudké ochladenie. Ak sa však vyplnia najnovšie predpovede, opäť nás čakajú vysoké teploty.

Počasie aktuálne prekvapuje poriadnymi turbulenciami. Kým v piatok a v sobotu sme si ešte užívali krásne, teplé a slnečné počasie, v nedeľu nastala poriadna zmena. Cez Európu totiž postúpil studený front, po ktorom k nám začal prúdiť studený vzduch.

„V tomto studenom vzduchu naviac začína postupovať brázda nižšieho tlaku vzduchu, ktorá v pondelok prinesie na sever Slovenska aj snehové zrážky. V priebehu nadchádzajúcich hodín sa však bude počasie meniť,“ informuje iMeteo.sk.

Chladný začiatok týždňa

Už v pondelok napoludnie by na veľkej časti Slovenska malo prevládať prevažne slnečné i keď chladné počasie. Takto by malo vydržať až do stredy. Začiatok pracovného týždňa prinesie teploty od +7 do +15 °C a chladné noci, kedy budú teploty klesať na +5 až 0 °C, no v dolinách a v kotlinách sa očakáva aj mráz.

Najchladnejšia by mala byť noc z pondelka na utorok. Teploty by mohli klesnúť až pod –5 °C.

Uprostred týždňa by však do našej oblasti mal opäť začať prúdiť teplý vzduch. Postará sa o to tlaková výš, ktorá sa bude presúvať z Britských ostrovov cez strednú Európu, Slovensko až nad Balkán.

Meteorológovia zmenu vopred očakávali, no najnovšie odhady ich prekvapili. Podľa ich predpovedí mala byť prvá polovica týždňa stabilná a potom sa malo postupne začať mierne otepľovať. Ak však aktuálne predpovede neklamú, zmena napokon bude veľmi zásadná.

+20 °C v októbri?

„Táto zmena spočíva v tom, že z Atlantiku sa k pobrežiu Európy dostanú uprostred týždňa pomerne hlboké tlakové níže, ktorá sa pôvodne neočakávali. Ak by sa tak udialo, tak druhá polovica týždňa prinesie do Francúzska, či do Španielska víchricu, no na naše územie veľmi výrazné oteplenie,“ píše iMeteo.sk.

Vďaka tomu sa do našej oblasti dostane mimoriadne teplý vzduch, ktorý vyženie teploty do poriadnych výšin. Ak sa vývoj situácie naplní a do našej oblasti skutočne prenikne teplý vzduch, už v piatok by sme napríklad v Bratislave mali mať opäť nad +20 °C.

„Ešte pred dvoma dňami však bolo všetko inak a vyzeralo to skôr tak, že nasledujúci víkend prinesie skôr zimné počasie. Rozptyl teplôt na piatok je síce stále až okolo 10 °C, no vyššia pravdepodobnosť je však aktuálne k tej situácii, že sa očakáva skôr teplé počasie,“ informuje portál.

Foto: ilustračné

