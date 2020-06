ZEMETRASENIE v slovenskom hokeji na pokračovanie: Lintner dostal padáka!

Dozorná rada spoločnosti Pro-Hokej odvolala šéfa riadiaceho orgánu Tipsport Ligy Richarda Lintnera.

Na pondelňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici poverila dočasným riadením najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Imreho Valáška, riaditeľa HC Nové Zámky.

„Na dnešnom stretnutí dozornej rady sme rozhodli o odvolaní riaditeľa Richarda Lintnera. Predchádzali tomu záležitosti, ktoré sme ako členovia dozornej rady od neho vyžadovali a nedostali sme ich v súlade s našimi požiadavkami. Riadne valné zhromaždenie Pro-Hokeja je zvolané na 21. júla, dovtedy bude riadiť Pro-Hokej Imre Valášek,“ potvrdil Roman Porubský, člen dozornej rady Pro-Hokeja.

Rozhodnutie štvorice členov dozornej rady Jozefa Mitochu, Milana Čankyho, Róberta Ľuptáka a Porubského v neprospech Lintera bolo jednohlasné. „V utorok pôjdeme za Richardom Lintnerom, aby sme prebrali nejaké veci. Ale hlavný dôvod odvolania je, že kluby nemajú s Pro-Hokejom uzavreté práva na reklamu. Richard to mal na starosti a upozorňovali sme ho na to,“ zdôraznil Čanky.

Agendu po Lintnerovi dovtedy prevezme Imre Valášek, ktorý s úsmevom poznamenal, že si ho kluby vybrali azda preto, lebo je najmladší: „Bola to dohoda všetkých klubov. Do najbližšieho zasadnutia som bol poverený vedením spoločnosti a v najkratšom čase bude vypísané výberové konanie, po valnom zhromaždení budeme mať nového riaditeľa.“

Valášek uviedol, že ho do júlového zhromaždenia čaká niekoľko úloh: „Neznamená to pre mňa, že by som mal robiť niečo, čo nedokončil Lintner. Ja musím pripraviť spoločnosť tak, aby po valnom zhromaždení mohol nový riaditeľ veľmi plynule nastúpiť, a aby nič nenarušilo priebeh jeho práce. Moje rozhodnutia a úlohy budú dovtedy prebiehať v súčinnosti s klubmi, všetky kroky budeme robiť spoločne.“