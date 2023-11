Zdroj: iMeteo.sk/Erik Dzurek Zima DORAZILA už aj na Slovensko. Začína husto SNEŽIŤ, situácia sa zhoršuje Už ranné hodiny priniesli na naše územie snehovú nádielku, no v týchto chvíľach prichádza ďalšie sneženie. To začína spôsobovať prvé problémy a situácia sa ešte viac zhorší. 24. november 2023 ELA Rôzne

Už ranné hodiny priniesli na naše územie snehovú nádielku, no v týchto chvíľach prichádza ďalšie sneženie. To začína spôsobovať prvé problémy a situácia sa ešte viac zhorší.

Zdroj: iMeteo.sk/Erik Dzurek

Slovensko sužuje sneženie, ktoré začína spôsobovať komplikácie. Najhoršia situácia je však na krajnom severe, najmä na Orave, kde vodiči hlásia problémy.

„Hranica sneženia poklesla už aj do nížin. Najviac snehu majú aktuálne na Orave, no zasypalo aj Liptovský Mikuláš. Počasie prináša pravú zimnú atmosféru, ako napríklad do Liptovskej Tepličky, kde to vyzerá rozprávkovo,“ informuje iMeteo.sk.

Sneženie by v nadchádzajúcich hodinách malo pridávať na intenzite a situácia sa tak zhorší. Ani počas noci nezostaneme bez zrážok.

Na severe nášho územia sa vyskytujú intenzívne vlny sneženia. Ďalšie čakajú sever krajiny v nadchádzajúcich hodinách, takže treba počítať so zhoršením dopravnej situácie.

V najbližších hodinách budú snehové prehánky miestami aj v nižších polohách. V piatok večer o tom na sociálnej sieti informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Ochladzovanie sa podľa meteorológov v piatok nekončí. „Zajtra prílev chladného vzduchu ešte zosilnie a pôjde už o morskú arktickú vzduchovú hmotu,“ priblížil SHMÚ. Na sever Slovenska by malo ochladenie priniesť celodenné mrazy a snehové prehánky väčšinou aj v nižších polohách. Výnimočne sa môže vyskytnúť i búrka.

