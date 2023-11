Zdroj: Martin Rešetka Zimné počasie už začalo úradovať: TIETO lokality sa v sobotu ocitli pod bielou prikrývkou V nedeľu ráno príde od západu sneženie na mnohé miesta, prípadne dážď so snehom, a to aj do miest a obcí na západe Slovenska. 18. november 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne

18. november 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne Zimné počasie už začalo úradovať: TIETO lokality sa v sobotu ocitli pod bielou prikrývkou V nedeľu ráno príde od západu sneženie na mnohé miesta, prípadne dážď so snehom, a to aj do miest a obcí na západe Slovenska.

Viac oblačnosti a zrážok bolo v sobotu na severe, kde sa vo vyšších polohách vyskytuje aj sneženie. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

„Z Poľska prúdi nad naše územie veľmi chladný vzduch. Ten sa tu dostal z Ruska a tento balík chladného vzduchu sa počas noci dostal aj nad naše územie. To pociťujeme na teplotách, ale aj na skupenstve zrážok,“ vysvetľuje ďalej server.

Zasnežené oblasti

Hranica sneženia na našom území počas noci poklesla na zhruba 500 metrov a snehové zrážky sa tak vyskytujú hneď na niekoľkých miestach severného Slovenska.

Zasnežená je prakticky celá Orava, Kysuce, Liptov či Spiš.

„Aktuálne teploty sa na našom území pohybujú od 0 °C na severe po +8 °C na juhu územia, no pripraviť sa treba na ochladenie, ktoré po západe Slnka dorazí na naše územie. Pred nami je vôbec najchladnejšia noc z tejto periódy ochladenia. Teploty podvečer začnú od severu klesať a s výnimkou najkrajnejšieho juhozápadu a juhovýchodu bude na celom území mrznúť,“ pripomenul ďalej portál.

Nebezpečné nedeľné ráno

Do rána teploty na Slovensku poklesnú na 0 až –5 °C, no v severných regiónoch a v dolinách či v kotlinách bude ešte chladnejšie. Mrazivé bude aj nedeľňajšie ráno a teploty budú stúpať len postupne, no práve chladné zajtrajšie ráno bude veľmi nebezpečné.

V nedeľu ráno príde od západu sneženie na mnohé miesta, prípadne dážď so snehom, a to aj do miest a obcí na západe Slovenska.

„Keďže sa za frontom začne nasúvať teplejší vzduch, tak sneženie bude len dočasné. Sneženie tak v nižších polohách zajtra dopoludnia prejde do dažďa,“ doplnili na iMeteo.sk s tým, že v nedeľu sa vodiči musia pripraviť na západe či na severozápade na príchod sneženia a počítať so šmykľavými cestami.

