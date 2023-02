Zdroj: Twitter.com/mblaszczak Obstarávanie ZBRANÍ pre Ukrajinu po novom? Štáty ich majú dodávať tak ako VAKCÍNY! Estónska premiérka chce, aby EÚ obstarávala zbrane pre Kyjev podobne ako vakcíny. 9. február 2023 Zo zahraničia

Estónska premiérka Kaja Kallasová vo štvrtok navrhla, aby EÚ nakupovala zbrane pre Ukrajinu podobným spôsobom, ako obstarávala proticovidové vakcíny. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.

Dodávky zbraní by sa urýchlili

Kallasová novinárom bezprostredne pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli povedala, že takýmto spôsobom by sa dodávky zbraní na Ukrajinu urýchlili. „Všetci sme sa už pozreli do svojich skladov (zbraní) a videli sme, čo tam máme, no mali by sme spraviť viac. Mali by sme dať jasný signál európskemu obrannému systému, aby vyrábal viac,“ povedala estónska premiérka.

Krajiny EÚ zaplatia, komisia dodá zbrane

„Mohli by sme použiť mechanizmus podobný tomu, aký sme uplatňovali pri proticovidových vakcínach. Európske krajiny poskytnú finančné prostriedky, Európska komisia (následne) obstará (zbrane) a potom sa to pošle priamo na Ukrajinu,“ navrhla.

„Cena narastá s každým ďalším odkladaním, s každým zaváhaním, pričom toto by mohlo proces (dodávok) urýchliť,“ dodala v tejto súvislosti.

Zdroj: TASR